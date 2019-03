Meppen. Entertainerin Anka Zink hat das Publikum im Theater in Meppen auf eine kabarettistische Reise mitgenommen.

Die 150 Gäste im Theater in Meppen kamen aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Schließlich schoss die Entertainerin Anka Zink humorvoll gewonnene Reise-Erkenntnisse im Sekundentakt heraus.

Die diplomierte Soziologie hatte sich zunächst mit den Schwerpunkten Kommunikation und Organisation befasst, aber auch mit Statistik. Ihr Lieblingsfach war seinerzeit „teilnehmende Beobachtung“, auf welches sie sich im Laufe der Zeit spezialisierte. War sie zunächst in einem Theaterensemble für das Pläne und Ansagen machen zuständig, fand man schnell heraus, dass sie auch gut Typen spielen konnte. Schnell wandelte sich so ihr Berufsbild und sie fand sich auf dem Komödchen wieder, einer Traditionsbühne in Düsseldorf. Die Selbstständigkeit ließ nicht lange auf sich warten und es folgten zahlreiche kabarettistische Fernsehauftritte, wie bei 7 Tage 7 Köpfe (RTL), Genial daneben (Sat 1) und das perfekte Promi-Dinner (Pro7).

An diesem Abend erzählte Zink Geschichten über das Reisen und die Mobilität, wobei sie immer geschickt eine Moral als Abschluss anheftete. Nach ihren Erfahrungen reisen Menschen aus drei Gründen: zur emotionalen Erholung, um etwas zu erledigen oder um etwas zu erleben. Und auf Reisen gibt es reichlich zu erleben. Es ist alles dabei: Vom Überraschungseffekt der Baustellen auf Autobahnen, weil die Aufbewahrung der Baustellenschilder auf Autobahnen billiger als in Hallen ist, bis zu der allseits bekannten Unpünktlichkeit der Züge, wobei alle in den 17 Prozent der unpünktlichen Züge sitzen und nicht in den 83 Prozent der pünktlichen Züge. Überdies kommt sie zu dem Schluss, dass hier ein 150 Kilometer langer Stau schon etwas Besonderes ist, denn in vielen Ländern gibt es noch nicht mal so viele Kilometer Autobahn. Laut Zink benötigt man beim Fliegen auch nur die Kenntnis von zwei englischen Wörtern: delay (kommt später) und cancelled (kommt gar nicht).

Die moderne Frau mit Format, wie sich Anka Zink auch augenzwinkernd nennt, tourt mit ihrem Bühnenprogramm durch die ganze Republik. Wer sich auch auf eine Reise in der ureigenen und unverwechselbaren Weise von Zink begeben möchte, kann die weiteren Tour Termine sowie auch ergänzende Informationen zu ihrer Person der Webseite www.ankazink.de entnehmen. Die Gäste im Theater in Meppen jedenfalls erlebten ein „Lach-Yoga für das Gehirn“ der ganz besonderen Art und spendeten am Schluss tosenden Beifall.