Meppen. Bei ihrer „Großen Dienstbesprechung“ haben Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeister aus dem Landkreis Emsland in Meppen Bilanz gezogen.

Kreisbrandmeister Holger Dyckhoff berichtete, dass im Emsland rund 3500 Frauen und Männer in 54 Freiwilligen Feuerwehren und elf Werkfeuerwehren für die Sicherheit sorgen. Ihnen stehen rund 200 Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Dass die emsländischen Feuerwehren große Flächenbereiche abdecken und für relativ große Bevölkerungszahlen zuständig sind, macht laut Dyckhoff ein Vergleich mit den landesweiten Zahlen deutlich: Während in Niedersachsen durchschnittlich eine Feuerwehr für 2420 Einwohner und 15 Quadratkilometer Fläche zuständig sind, übernehmen die emsländischen Wehren im Durchschnitt Verantwortung für 5950 Einwohner und 53 Quadratkilometer. Unterschiede gibt es allerdings in den drei Brandschutzabschnitten Nord (5500 Einwohner pro Wehr), Mitte (10 200) und Süd (4500).

Im vergangenen Jahr wurden rund 4100 Einsätze mit einem Schwerpunkt bei den Hilfeleitungen gefahren, aber auch über 600 blinde oder böswillige Alarme verzeichnet. Der Personalstand der Feuerwehren entwickele sich bei einer guten Altersstruktur leicht positiv auf hohem Niveau, der sogenannte demografische Wandel habe die emsländischen Feuerwehren noch nicht erfasst. Etwas angestiegen sei der („immer noch zu geringe“) 3,6-Prozent-Anteil der Frauen. Die 27 Jugend- und drei Kinderfeuerwehren verzeichneten weiterhin einen guten Zulauf, sagte Dyckhoff.

Der Kreisbrandmeister sagte, dass sich das sogenannte CBRN-Konzept (Abwehr Chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Gefahren) in der Planungsphase befinde. Damit kämen auf die Feuerwehren weitere überörtliche Aufgaben zu. Zusammen mit Regierungsbrandmeister Matthias Röttger informiert Dyckhoff über aktuelle Fragen, die auf Landesebene diskutiert werden.

Überörtliche Aufgaben

Die weitere Verbesserung der Digitalen Alarmierung wurde mit der der Firma Cubos diskutiert. Während die Alarmierung bislang zufriedenstellend laufe, gebe es noch viele Ansätze, die technischen Möglichkeiten des Systems noch intensiver auszunutzen.

Das Technische Hilfswerk stellte die „Fähigkeiten, Anforderungswege und Kosten“ ihrer Einsatzkräfte vor. Bei gemeinsamen Einsätzen mit der Feuerwehr habe sich die gute Zusammenarbeit bewährt. Aus der Kreisverwaltung wurden Informationen aus der Leitstelle und zum Thema „Datenpflege“ bekanntgegeben.

Beförderungen

Kreisdezernent Marc-André Burgdorf und Regierungsbrandmeister Matthias Röttger betonten, dass die emsländischen Feuerwehren einen großen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung und Gefahrenabwehr leisteten und gut aufgestellt seien. Dies habe sich unter anderem auch beim großen Moorbrand auf der WTD gezeigt. Mehrere Funktionsträger, die in der Kreisfeuerwehr Verantwortung übernehmen, wurden von Burgdorf befördert: Holger Dyckhoff, Landkreis Emsland, befördert zum (Dienstrang) Kreisbrandmeister, Hans-Bernd Ahlers, stellvertretender Brandabschnittsleiter Emsland-Nord: Erster Hauptbrandmeister, Hermann Grüter, Bereitschaftsführer Kreisfeuerwehrbereitschaft (KFB) Emsland-Mitte: Hauptbrandmeister, Torsten Stindt, Bereitschaftsführer KFB Emsland-Nord: Oberbrandmeister, Henning Pieper, Zugführer (ZF) KFB Emsland-Süd und Peter Brand, ZF KFB Emsland-Mitte: Oberbrandmeister (OBM), Uwe Stenzel, ZF KFB Emsland-Mitte und Klaus Wilmes, stellvertretender ZF KFB Emsland-Süd, Jürgen Klaas, stellvertretender ZF KFB Emsland-Süd: Brandmeister, Günter Maue, Fachbereichsleiter Sicherheit: Hauptlöschmeister, Bernhard Schepers, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart und Daniel Jansen, stellvertretender ZF KFB Emsland-Mitte: Oberlöschmeister, Steffen Schmitz, stellvertretender ZF KFB Emsland-Mitte: Löschmeister.