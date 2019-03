Meppen. Die erste Woche ohne Plastik habe ich relativ gut überstanden. Doch so richtig ökologisch eingekauft habe ich bislang noch nicht. Das liegt nicht nur an meiner fehlenden Zeit, sondern auch daran, dass man nach Bioläden im mittleren Emsland gut suchen muss. In Meppen habe ich zumindest den Bioladen am Kossehof gefunden.

Seit einer Woche lebe ich nun ohne Plastik. Einerseits geht es darum, mich selbst zu testen und zu schauen, wie abhängig unsere Gesellschaft mittlerweile vom Plastik ist. Andererseits ist Plastik ein großes ökologisches Problem, verdreckt unsere Umwelt und unsere Körper. Plastikfrei zu leben sollte also eigentlich heißen, ökologisch wertvoll einzukaufen und sich auf Bioware zu konzentrieren. Das ist mir bislang noch nicht wirklich gelungen. Zumeist gehe ich weiter in einen normalen Supermarkt und kaufe Waren nicht mehr in Plastik-, sondern in Papier- und Glasverpackungen.



Doch es gibt Alternativen. Der Kossehof in Meppen betreibt einen von mehreren Bio- und Hofläden in unserer Umgebung. Der Laden ist zwar klein, bietet aber auf wenigen Quadratmetern vieles, was man zum Leben braucht – und zwar weitestegehend ohne Plastikverpackungen. Obst, Gemüse, Säfte, Milchprodukte und Eier: das Sortiment des Hofladens erinnert an einen Wochenmarkt.

Seine Waren bezieht der Laden aktuell von einem Bio-Großmarkt, das ist aber nicht immer so. "Vor allem im Sommer haben wir Obst und Gemüse fast ausschließlich aus dem eigenen Anbau", sagt Geschäftsführerin Christine Gößling-Preuß. Die Anbaufelder und ein Gewächshaus liegen direkt neben dem Hofladen.



Heimische Gemüsesorten wie Pastinaken kommen aktuell zwar aus Deutschland, Paprika, Gurken oder Avocados müssen aber aus südlicheren Ländern wie Spanien importiert werden.

Für Gößling-Preuß ein zweischneidiges Schwert. Einerseits möchte sie Bioware das ganze Jahr lang anbieten, auf der anderen Seite müsse man sich natürlich immer auch Gedanken über die Kosten und Umstände des Transports machen. Die vereinzelte Kritik an vielen Biosiegeln und Zertifizierungen kann sie nicht nachvollziehen. "Die Kontrollen sind teilweise sehr streng und umfangreich." Es könne vorkommen, dass unangemeldet jemand auf dem Hof steht, um die Ware im Laden zu kontrollieren. Auch mit dem Bio-Großmarkt stehe man immer wieder im Austausch.



Die Kunden des Hofladens sind laut Gößling-Preuß vor allem junge Familien, die sich bewusst ernähren wollen. Der Laden hat viele Stammkunden, was eben auch mit der Ware zu tun hat. Wer Bio-Lebensmittel kauft, braucht Vertrauen zum Händler. "Man muss die Kunden eben gut beraten können und sich mit Bio auskennen", sagt die Geschäftsführerin.



Sie selbst kennt sich mit "Bio" aus. Seit über 30 Jahren kauft sie aus Überzeugung ausschließlich Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft. Sie sagt:

"Eine andere Lebensform kommt für mich überhaupt nicht in Frage."

Mein "Bio-Leben" ist dagegen noch in den Anfängen. Wer nämlich Bio-Ware kauft muss damit rechnen, viel selbst kochen und zubereiten zu müssen. Da ich unter der Woche alleine wohne und bis zum frühen Abend in der Redaktion sitze, fehlt mir dazu oft die Lust und die Zeit. Aber ich will mir die Worte von Christine Gößling-Preuß zu Herzen nehmen. Sie sagt: "Bio schmeckt einfach besser. Sich Zeit dafür zu nehmen, lohnt sich." Ich glaube ihr – und deshalb werde ich mir in den nächsten Tagen vermehrt Zeit nehmen, um mich mit den Lebensmitteln bewusst auseinanderzusetzen und gesund und "bio" zu kochen.

Weiter freue ich mich natürlich über Tipps, Anregungen und Fragen zu meiner Serie. Melden Sie sich gerne unter: m.goltsche@noz.de