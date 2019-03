Grünland aus Menschenhand

Grünland ist ein von Menschen gemachter Lebensraum. Denn ohne regelmäßigen Schnitt gäbe es keine Wiese, ohne Beweidung durch Nutztiere wie Kühe, Schafe oder Pferde keine Weide. Überraschenderweise hat die frühe Intensivierung der Landwirtschaft – und nichts Anderes war das Anlegen und regelmäßige Düngen von Wiesen einst - lebt knapp mehr als die Hälfte aller Pflanzenarten Deutschlands im Grünland. Sie haben sich vor Jahrtausenden hier zusammengefunden unter dem Einfluss des Menschen.



Aber dieser höchst wertvolle Lebensraum ist gefährdet, weil nun eine neue Form der Intensivierung die einst vom Landwirt geschaffene Artenvielfalt wieder dezimiert. Blumenreiche Wiesen und Weiden entsprechen nicht mehr den modernen Produktionsanforderungen der Landwirtschaft. Sie wurden in Acker umgewandelt oder durch Intensivierung der Nutzung in eintönige Grasäcker verwandelt. Der Wissenschaftler Hans-Christoph Vahle (Witten) hat in einem Forschungsprojekt „Gesunde Landschaften durch artenreiche Mähwiesen“ herausgearbeitet, wie man artenreiche Wiesen wieder entstehen lassen kann. Mehr dazu unter www.vegetationskun.de