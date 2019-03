Meppen. Die Stadt Meppen will für den Ortsteil Esterfeld noch eine Grundschule und eine neue Kindertagesstätte bauen. Den Baubeginn für das Großprojekt an der Versener Straße datiert Bürgermeister Helmut Knurbein im Gespräch mit der Redaktion auf "Mitte 2020".

Schulamtsleiter Christian Golkowski wies darauf hin, dass es in Esterfeld, obschon mit rund 10.000 Einwohnern der größte Meppener Stadtteil, mit der Marienschule nur eine Grundschule gibt. Demgegenüber bestehen in den Stadtteilen Nödike und Neustadt jeweils zwei Grundschulen.

Die Marienschule weise bereits eine "Vierzügigkeit pro Jahrgang" aus. Einschließlich des Schulkindergartens besuchten fast 400 Kinder die Grundschule. "Die Schule stößt an ihre Grenzen, mehr Kinder verträgt sie nicht", sagte Golkowski. Der Schulamtsleiter ergänzte, dass es am Standort keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr gibt. Zudem sei der Schulhof schon jetzt zu klein. Um einen geregelten Pausenbetrieb zu gewährleisten, seien einige Kinder sogar als Schulhoflotsen im Einsatz.





Doch damit nicht genug. Es mangele bereits jetzt an räumlichen Kapazitäten in der Marienschule. Es fehle ein Differenzierungsraum, um in Kleingruppen Kinder unterrichten zu können. Dasselbe gelte für Besprechungsräume oder ein Zimmer für eine Schulsozialarbeiterin.





Hinzu kommt, dass entgegen Prognosen der Bertelsmann-Stiftung noch vor einigen Jahren die Geburtenzahlen in Meppen nicht sinken, sondern kräftig steigen.



Dieser Trend spiegelt sich auch in den Schülerzahlen für Esterfeld wider. Nach den jetzigen Kinderzahlen würden 2019 und 2020 jeweils 94 Kinder eingeschult, aber bereits in den Jahren 2021 und 2022 über 100 Kinder. "Dann müssten wir sogar fünf Klassen pro Jahrgang vorhalten", so Golkowski.





Bürgermeister Helmut Knurbein ist deshalb froh, dass "die Stadtratsfraktionen durch die Bank für einen Schulneubau sind". Im Sommer 2021 soll eine neue Schule unter städtischer Trägerschaft an der Versener Straße direkt vor dem neuen Stadion des SV Union Meppen eröffnet werden. Baubeginn werde im Sommer 2020 sein. Die neue Schule soll zweizügig unterrichten. Durch eine dann dreizügige Marienschule würden wiederum räumliche Kapazitäten frei, die entsprechend umgebaut und funktional neu genutzt werden können.

zwei eigenständige Schulen

"Es enstehen zwei eigenständige Schulen", ergänzte Erster Stadtrat Bernd Ostermann. Für 2021 erwarte die Stadt 105 Erstklässler in Esterfeld, diese verteilen sich, wie auch in der Vergangenheit, fast zu gleichen Teilen auf den östlichen und westlichen Teil der Versener Straße. Davon wiederum lebt etwa ein Zweidrittel im Baugebiet "Esters Hof".

Das neue Gebäude soll auf einem insgesamt 10.000 Quadratmeter großen städtischen Grundstück entstehen. Der dortige Trimmpfad werde verlegt. Die Kinder vom Esters Hof können den neuen Schulstandort über den Waldweg und die Gluckstraße leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Der Waldweg werde entsprechend befestigt.

Kita mit fünf Gruppen

Zusätzlich zur neuen offenen Grundschule im Ganztagsbetrieb wird nach derzeitigen Plänen im selben Gebäude eine Kindertagesstätte für fünf Gruppen errichtet. Sie soll erstmals in städtischer Trägerschaft geführt werden. Vom gemeinsamen Gebäude erhoffen sich die Verantwortlichen räumliche und pädagogische Synergieeffekte. "Der Standort ist perfekt", sagt Bürgermeister Knurbein.

Dies gelte auch für die verkehrliche Anbindung. Eltern würden Mädchen und Jungen von Kitas und Grundschulen oft mit dem Auto bringen. Die Zufahrt zur Kita und zur Grundschule soll über die Versener Straße und eine Linksabbiegerspur zum neuen Union-Gelände führen. Der dortige große Parkplatz ende direkt vor dem kombinierten Schul- und Kitagebäude. "Damit wird kein Anwohner durch zusätzlichen Straßenverkehr belastet", so Knurbein. Zudem gebe es Überlegungen, an der Versener Straße eine Druckampel für Radfahrer und Fußgänger zu installieren. Eine Querungshilfe an dieser Stelle ist bereits im Bau.