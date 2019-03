Meppen. Der 49-jährige Georg Jansen, seit 2009 Schulleiter an der Johannesschule Meppen (JSM), wird die Schule auf eigenen Wunsch voraussichtlich im Sommer 2020 verlassen. Das hat der Oberschuldirektor auf Anfrage der Redaktion bestätigt.

Danach "möchte er sich aus persönlichen Gründen mittelfristig beruflich neu orientieren". Diese Entscheidung habe er dem Kollegium der kirchlichen Oberschule und der Schulstiftung im Bistum Osnabrück, als Schulträger, bereits mitgeteilt. An der Johannesschule werden 680 Schüler von 61 Lehrern unterrichtet.



In der zweiten oder dritten Reihe

Dabei habe er schon zu Beginn seiner Tätigkeit an der JSM Kollegen gesagt, dass er nach zehn Jahren überlegen werde, ob eine Veränderung für ihn oder die Schule notwendig sei. Jetzt habe er auch die Landesschulbehörde informiert. „Nach zehn Jahren als Schulleiter möchte ich gerne an einer anderen Schule hier im Emsland in Führungsverantwortung tätig werden, aber nicht unbedingt mehr in der ersten Reihe“, so Georg Jansen.

Wechsel im Sommer 2020

Eine konkrete Schule sowie der genaue Zeitpunkt stünden noch nicht fest, wahrscheinlich sei aber ein Neubeginn zum übernächsten Schuljahr im Sommer 2020. „Da Herr Jansen uns rechtzeitig informiert hat, haben wir die Möglichkeit, für die Johannesschule einen geordneten Übergang zu erreichen“, sagte Stiftungsdirektor Georg Schomaker vom Bistum. Er betont, dass es der Wunsch von Georg Jansen ist, sich zu verändern, er dies bedauert, aber der Entscheidung höchsten Respekt abgewinnen kann. „Sobald der genaue Zeitpunkt des Wechsels feststeht, werden die Schulstiftung und ich gemeinsam darüber informieren“, ergänzte Oberschuldirektor Jansen.