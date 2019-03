Meppen. Die Stadt Meppen will die Situation an der Kreuzung B70/Teglinger Straße/Nödiker Straße verbessern. Dort müssen Radfahrer dank der aktuellen Führung vier Ampeln überqueren, um in das Industriegebiet Nödike zu kommen. Mit der neuen Führung wäre es nur noch eine.

Der Knotenpunkt, der die B70 zwischen Lingen und Meppen mit dem Industriegebiet Nödike und dem Ortsteil Teglingen verbindet, ist ein Sonderfall. Denn es kommen drei Straßenbaulastträger zusammen: die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) für die B70, der Landkreis Emsland für die Teglinger Straße (K250) und die Stadt Meppen, die für die Nödiker Straße zuständig ist. Aus den Planungen für die neue Radfahrerführung hält sich die NLStbV aber weitestgehend heraus. Volker Arents vom Tiefbauamt der Stadt Meppen stellt den Entwurf, der zusammen mit dem Landkreis Emsland erarbeitet wurde, jetzt im städtischen Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr vor.

Vier Ampeln ins Industriegebiet

Die Pläne sehen vor, die Situation für Radfahrer, die von der Schleusengruppe aus in Richtung Nödike fahren, zu erleichtern. Aktuell müssen sie vier Ampeln über die Teglinger Straße, die B70, die Industriestraße und die Nödiker Straße überqueren, um auf der korrekten Seite der Nödiker Straße weiterzuradeln.





Mit der neuen Regelung soll die aktuelle Radfahrerüberquerung auf der B70 zurückgebaut werden und auf die andere Seite der Kreuzung verlagert werden. Von der Teglinger Straße kommend landet man so direkt auf der rechten, also der "richtigen" Seite auf der Nödiker Straße. Für die Radfahrer sollen so die Wartezeiten an den vielen Ampeln deutlich reduziert werden, erklärte Arents.





Im weiteren Verfahren soll nun die Machbarkeit des Vorschlags der Verwaltung geprüft werden. Bis zum Herbst soll der Vorentwurf abgestimmt und die Baukosten geschätzt werden. "Die Kosten werden sich Stadt und Landkreis teilen", sagte Arents. Einen möglichen Betrag konnte er zwar nicht schätzen, "es dürfte aber sicher sechsstellig werden." Die nötigen Finanzmittel und die bauliche Umsetzung erhofft sich Arents für das kommende Jahr.

Mögliche Probleme

Bis dahin könnten aber noch Probleme auf die Stadtverwaltung zukommen. So seien, wie Arents erklärte, viele "rechtlich relevante Dinge" zu klären. So könnte zum Beispiel die Rechtsabbiegerspur der B70 in Richtung Industriegebiet wegen des neuen Überweges zu kurz werden. Außerdem erwartet er eine leichte negative Entwicklung für den Kfz-Verkehr – diese müssten wiederum mit der NLStbV geklärt werden. Zudem liegt der Knotenpunkt in der Nähe des geplanten neuen Feuerwehr-Standortes. Hier muss in die Ampelanlagen eine Vorrangschaltung für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr geschaltet werden, damit sie schnellstmöglich zu ihren Einsätzen fahren können. Hier ist Arents aber optimistisch: "Das ist zwar aufwändig, aber machbar."