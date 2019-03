Meppen. Auf Einladung der Hospiz-Hilfe Meppen hat Schauspieler Christoph Gilsbach im Rahmen eines Hospiz-Abends sein nonverbales Ein-Mann-Stück „Das Leben - eine lebendige Begegnung mit dem Tod“ in der Meppener Propsteikirche St. Vitus aufgeführt.

Begrüßt wurden die zahlreichen Zuschauer von Carmen Breuckmann-Giertz, Vorsitzende der Hospiz-Hilfe Meppen, die den Pantomimen vorstellte und einleitende Worte zu dem Stück sprach. Breuckmann-Giertz kündigte „einen Abend ohne Worte, aber mit einer großen Botschaft“ an.

Das Licht in der Kirche ging aus, und nur der Altar wurde beleuchtet. Seitlich hockte -sehr gespenstisch- „der Gesichtslose“ im Kapuzenmantel gehüllt.

Ganz in Weiß

Dann betrat, ganz in Weiß gekleidet und geschminkt, Schauspieler Christoph Gilsbach den Altar, begrüßte zunächst den Gesichtslosen und dann mit Handschlag die Zuschauer in der vorderen Sitzbank. Danach bat er eine Zuschauerin Wasser über eine Embryofigur in einem Glaszylinder zu gießen. Pantomimisch, nur mit tragender Musik eingeleitet, führte Gilsbach im Verlauf des Stückes verschiedene Szenen vor, die er mit „Die Kindheit“, „Jung und Schön“ oder „Die Unzufriedenheit“ verbal laut ankündigte. Danach herrschte wieder Schweigen, nur unterbrochen durch den „erlaubten“ Szenenapplaus.

In gespannter Aufmerksamkeit folgten die Zuschauer der ausdrucksvollen Mimik und Gestik des Schauspielers. Die verkörperten Tod, Verzweiflung, aber auch buntes fröhliches Leben. Dieses unschätzbar wertvolle Leben, in einer von Louis Armstrong besungener „wundervollen Welt“, zu dem auch der Tod zählt, wurde als Schlusssequenz hör- und fühlbar gemacht. Das dürfte noch lange nachwirken bei den Teilnehmern dieses denkwürdigen Hospiz-Abends in der Meppener Propsteikirche St. Vitus.