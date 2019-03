Meppen. Der Arbeitskreis Schule - Wirtschaft Emsland ermöglicht Lehrern Einblicke in regionale Unternehmen, damit sie das dort erlangte Wissen an die Schüler weitergeben können. Das Besuchsprogramm 2019 trägt den Titel "Die Arbeitswelt der Zukunft - digital total?" und startet Ende März.

Das Produktionsgeschehen kennenlernen, sich zu ökonomischen Problemen kundig machen, Informationen zu Managementfragen erhalten: Das und mehr können Lehrer mithilfe des Arbeitskreises Schule - Wirtschaft. So beschreibt es der Industrielle Arbeitgeberverband (IAV) Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, der in seinem Verbandsgebiet fünf solcher Arbeitskreise betreut.

Es geht also um Themen, die üblicherweise nicht im Lehrplan stehen, aber gerade für Jugendliche, die sich dem Eintritt ins Berufsleben nähern, interessant und wichtig sein können. Als Wissensvermittler sollen auch hier die Lehrer fungieren - "indem sie das im Arbeitskreis erlangte Wissen an die Schüler weitergeben", beschreibt Jana Billigmann, beim IAV zuständig für Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.

In den Dialog treten

Der Arbeitskreis Schule - Wirtschaft Emsland existiert seit 1983 und wird im siebten Jahr geleitet von Irmgard Pöling. Sie ist Leiterin des Studienseminars Meppen und unterstreicht, welchen Mehrwert der Blick in die Arbeitswelt außerhalb der Schule den Lehrern und damit auch den Schülern bringe: "Mathematiklehrer zum Beispiel erfahren, welche Arten des Rechnens in welchen Tätigkeiten genutzt werden." Und wer als Lehrer schon das eine oder andere Unternehmen kennengelernt hat, kann den Schülern zudem mehr Tipps zu möglichen Praktikumsstellen geben. "Praxiskontakte zur Wirtschaft sind gerade bei Gymnasiallehrern wichtig", sagt Pöling.

Der Dialog mit Unternehmern und Führungskräften ist offen für Lehrer aller Schulformen und aller Fächerkombinationen. Laut Billigmann befinden sich zurzeit mehr als 100 Lehrkräfte aus der Region im Verteiler, sprich: Sie werden regelmäßig per E-Mail über die Arbeitskreis-Veranstaltungen informiert. "Wer noch nicht dabei ist, kann sich aufnehmen lassen." Die Teilnahme ist freiwillig; alle Veranstaltungen sind nachmittags.

Vier Veranstaltungen pro Jahr

Zu Beginn jedes Jahres legt ein Planungsgremium des Arbeitskreises ein Jahresthema fest, zu dem dann Betriebserkundungen oder Vorträge organisiert werden. Jährlich gibt es je zwei Termine vor und nach den Sommerferien. Um die Anfahrtswege für die Teilnehmer einigermaßen ausgewogen zu gestalten, finden die Veranstaltungen über die Region verteilt statt: eine im nördlichen, zwei im mittleren, eine im südlichen Emsland.

2019 steht dabei im Zeichen des digitalen Wandels: "Wir wollen ins Gespräch kommen über Chancen, Risiken und Herausforderungen", sagt Billigmann. Wie verändern sich die Unternehmen durch die Digitalisierung, sei es bei Produktion oder Logistik? Wie wird der Wandel angenommen? Wo gibt es Verbesserungsbedarf? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt.

Erster Termin ist am 26. März bei Getränke Essmann in Lingen; weitere bereits feststehende Stationen sind im Juni bei Möbel Wilken in Werlte sowie im September bei der Hänsch-Gruppe in Herzlake. Wichtig: Eine Teilnahme ist für die Lehrer nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Info und Kontakt: schule-wirtschaft@iav-online.de.