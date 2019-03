Meppen. Die Mittelstandsvereinigung der CDU im Emsland (MIT) hat den Betrieb Kuipers in Meppen besucht und dort ihre Mitgliederversammlung abgehalten.

Kreisvorsitzender Günter Reisner freute sich, zur Mitgliederversammlung eine große Schar der 400 Mitglieder des nach eigenen Angaben zweitgrößten niedersächsischen und sechstgrößten Kreisverbandes der MIT im Bundesgebiet begrüßen zu dürfen. Es standen die Wahlen zu den Landes- und Bundes-Delegiertentagen auf dem Programm. In seinem Zweijahresbericht hob Reisner die Vielzahl der Betriebsbesichtigungen, die jährlichen Amisia-Fahrten und Netzwerk-Grill-Feiern hervor.

Um als Stimme der Wirtschaft im Emsland und weit darüber hinaus wahrgenommen zu werden, seien neue Mitglieder jederzeit willkommen. Reisner kündigte an, am 4. Mai werde die MIT Meppen den hiesigen Europaparlaments-Abgeordneten Jens Gieseke mit der Großveranstaltung „Politik und Pannekauken“ unterstützen. Neben Gieseke werde als Hauptredner EU-Kommissar Günther Oettinger die Wichtigkeit einer hohen Wahlbeteiligung gerade auch im Emsland bei der Europawahl hervorheben. In Brüssel würden die entscheidenden Weichen für unsere Region gestellt.

„Leistung muss sich lohnen“

Der Landratskandidat der CDU Marc-Andrè Burgdorf stellte sich einer Pressemitteilung zufolge fest hinter die Forderungen, „erst müsse das Geld verdient werden, was allzu gerne ausgegeben werde“ und „Leistung müsse sich lohnen“. Er sei seit 17 Jahren in der öffentlichen Verwaltung tätig, und verstehe den Öffentlichen Dienst als unterstützenden Faktor für die Wirtschaft. Es gebe trotz vielfältiger Fortschritte noch einiges zu tun beim Bürokratieabbau. Burgdorf warnte demnach vor Selbstzufriedenheit und Behäbigkeit. Zur Absicherung der guten wirtschaftlichen Entwicklung des Emslands seien in den Bereichen Ausbildung und Arbeitskräfte, Verkehrs- und digitale Infrastruktur (E 233-Ausbau, G-5-Standard) Herausforderungen anzunehmen und gut und schnell zu bewältigen. Im gesamten Emsland seien darüber hinaus Städte und Dörfer auf vielen Ebenen wie Gesundheit, Pflege oder Nahversorgung weiterzuentwickeln.

40.000 Tonnen Stahl

Michael Kuipers, Geschäftsführer der Kuipers Technologies GmbH, hatte zuvor alle Gäste auch im Namen seines Vaters Wilhelm Kuipers begrüßt. Er sprach dem ebenfalls anwesenden Landrat Reinhard Winter und dessen Mitarbeitern beim Landkreis Emsland ein großes Lob für die Unterstützung bei der Umsiedlung des Betriebes von der Industriestraße in Meppen zum Standort in Hüntel aus. Aus einer Schlosserei mit später angegliedertem Fensterbau entwickelten vier Generationen der Familie Kuipers seit dem Jahr 1924 einen metallverarbeitenden Industriebetrieb, der zu einem führenden Lieferanten des deutschen und internationalen Fahrzeugbaus und der Windkraftindustrie geworden ist. 335 Mitarbeitende aus 20 Herkunftsländern fertigen gemeinsam aus 40.000 Tonnen Stahl mit Hilfe modernster computergesteuerter Stanz-, Schweiß-, Biege- und Zerspanungstechnik Edelstahl- und Aluminiumteile von höchster Präzision.

Der Rundgang durch die Werkshallen beeindruckte die Mittelständler der Mitteilung zufolge sehr. Nur mit hochgradiger Automation und Robotik sei die Absicherung des Unternehmens möglich, hieß es. Besondere Beachtung fand, dass es Michael Kuipers gelang, die am Boden liegende Zahl Auszubildenden über unkonventionelle Werbemaßnahmen auf 17 zu steigern. Auch seien an Maschinen angelernte Kräfte inzwischen zu unverzichtbaren Leistungsträgern des Unternehmens geworden.