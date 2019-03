Twist . Kinder, Eltern und Großeltern versammelten sich im Heimathaus Twist, um zu erfahren, wie das Küken Kimmi Fliegen lernt – und das auf Plattdeutsch.

Janina Engelken hat das plattdeutsche Kinderbuch „Kimmi lehrt dat Flegen“ geschrieben. Die Autorin ist mit plattdeutsch aufgewachsen und hat auch in der Kindheit nur Plattdeutsch gesprochen. Erst im Kindergarten hat sie die hochdeutsche Sprache gelernt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass es ihr ein großes Anliegen war und ist, die plattdeutsche Sprache weiterzugeben und interessant zu machen. So spricht Engelken mit ihren zwei Töchter zu Hause in Ostfriesland nur plattdeutsch; ihr Mann hingegen spricht mit den zwei Mädchen hochdeutsch.

Die Idee zur Geschichte kam über Nacht und die dazu passenden Zeichnungen waren schnell entwickelt. Ein Verlag war ebenfalls schnell gefunden und so folgte die Vorstellung der Geschichte zunächst im Kindergarten ihrer Töchter. Dort wurde die Vorführung um Musik und die Handpuppe Kimmi ergänzt. Mit diesem Programm tritt sie nun zumeist im ostfriesischen Raum in Kindergärten und Grundschulen auf, um die plattdeutsche Sprache wieder attraktiv zu machen. Der Kontakt nach Twist kam durch den Liedermacher Christian Hüser zustande, bei dem sie einst eine Fortbildung absolvierte.

Sowohl die Alten als auch die Jungen hatten jedenfalls sichtlich viel Spaß und machten begeistert mit. Weitere Informationen zu Janina Engelken und ihrem Programm sowie auch ihren Büchern sind auch auf ihrer Webseite www.kimmi-platt.de oder auf Youtube zu finden.