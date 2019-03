Meppen. Vielfältige Möglichkeiten erwarten angehende Abiturienten nach ihrem Abschluss. Der Abiturjahrgang des Gymnasiums Marianum hat sich nun selbstständig über diese Möglichkeiten informiert und diese auf der Berufs- und Studienmesse „Abi – was dann?“ vorgestellt.

Das Aufbauen der Infostände, die fertigen Präsentationen ein letztes Mal durchgehen und gemeinsam motivieren für das nun Anstehende – damit verbringen die Jugendlichen die letzten Stunden, bevor es endlich losgeht. Nach wochenlangen Vorbereitungen, in denen die Schüler die Studienmesse komplett selbstständig planten, wurde die Veranstaltung laut einer Pressemitteilung den Erwartungen schließlich gerecht. Bei einem Angebot von 33 verschiedenen Ständen mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten konnten alle Interessen bedient werden – wobei es gar nicht so einfach war zwischen all den interessanten Angeboten eine persönliche Auswahl zu treffen. Wer sich zum Beispiel für einen Freiwilligendienst beim Bistum Osnabrück interessiert, kann sich bei Verena Albers über die verschiedenen Möglichkeiten informieren. Diejenigen, die ein Lehramtsstudium favorisieren, können den Vortrag der Gruppe „Gymnasiallehramt“ besuchen. Zudem können am Flugsimulator mehr oder weniger erfolgreich erste Flugversuche gestartet werden.

Während der dreistündigen Messe kommen und gehen Schüler, teilweise in Begleitung ihrer Eltern, und sehen sich interessiert das vielfältige Angebot an, welches von Studiengängen und Ausbildungsberufen bis hin zu FSJ und Auslandsaufenthalten reicht. Hier können die Besucher auch an den von der Schule zur Verfügung gestellten iPads einen Berufsberatungstest machen.

Am Nachmittag beginnen für die zufriedenen Abiturienten die Aufräumarbeiten. Dem positiven Fazit der Organisatoren, die durch ihr Engagement sicher vielen jungen Menschen bei der künftigen Berufswahl helfen konnten, kann sich der Jahrgangskoordinator Hermann Breer anschließen: Es sei eine gut organisierte Veranstaltung gewesen, bei der man sowohl den Besuchern als auch den zukünftigen Abiturienten die Freude anmerken konnte, so die Pressemitteilung.