Antworten in Meppen: Wohin geht die Reise nach dem Abi?

Meppen . Auf den Tag X arbeiten viele junge Menschen hin: das Abitur. Wenn sie es dann endlich in der Tasche haben, stehen manche von ihnen allerdings plötzlich vor einem großen dunklen Loch. Wie geht es (beruflich) weiter? Mögliche Antworten gab die Berufs- und Studienmesse in Meppen. Ein Kommentar.

Da sind zum Beispiel die, die schon lange zwar ein klares Berufsbild für sich vor Augen haben, aber die Meldefrist für das Studium verpassten. Oder die, die plötzlich daran zweifeln, ob ihr Berufsplan doch der richtige ist. Und es gibt Schüler, die nicht direkt vom Klassenzimmer in den Hörsaal wechseln, sondern ein Stück Freiheit genießen, aber gleichzeitig ein paar Euro verdienen wollen.

Abiturienten haben in der Regel etwa 50 Arbeitsjahre vor sich. Da will das künftige Berufsleben gut überlegt und geplant sein. Hierbei hilft die Berufs- und Studienmesse. Sie zeigt nicht nur Studiengänge und Ausbildungsberufe auf, sondern informiert auch über Auslandsaufenthalte. Letztere streben nicht wenige Schulabgänger an, um sich auf Selbsterfahrungstripps zu begebeben – ob zum Beispiel als Rucksacktourist mit Gelegenheitsjobs in Übersee oder als Teilnehmer der Praktikawelt „Work & Travel (Arbeiten und reisen)“ in einem Zuhause auf Zeit im Ausland.

Heutigen Abiturienten stehen unzählige Möglichkeiten offen. Die individuell richtige für sich zu nutzen, ist ein längerer, manchmal schwieriger Entscheidungsprozess.