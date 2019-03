Propst lebt mit Frau zusammen: Tuscheln hat ein Ende

Ein Bild zum Abschied für den ehemaligen Propst Dietmar Blank. Foto: Manfred Fickers

Meppen. Viele katholische Gläubige in der Meppener Propsteikirche dürften sich nach dem offenen Brief von Bischof Franz-Josef Bode verwundert gefragt haben: Warum macht er das? Warum berichtet der Bischof uns in aller Öffentlichkeit, dass unser hoch geschätzter Propst Dietmar Blank jetzt mit einer Frau zusammenlebt?