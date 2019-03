Meppen. Der erst vor zwei Wochen verabschiedete langjährige Propst der Propsteikirche St. Vitus Meppen, Dietmar Blank, ist nicht mehr Priester und lebt in der Nähe von Münster mit einer Frau zusammen. Das bestätigte auf Anfrage Bistumssprecher Hermann Haarmann der Redaktion.

Diese Tatsache veranlasste Bischof Franz-Josef Bode jetzt zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt. Er ließ am Samstag im Vorabendgottesdienst in der Prospteikirche in Meppen einen Brief verlesen. Darin erfuhren die Kirchgänger, dass ihr früherer Propst Dietmar Blank "mit Eintritt in den Ruhestand um die Entpflichtung vom priesterlichen Dienst gebeten hat". Damit ende zugleich seine "zölibatäre Lebensform". Dabei war der 68-jährige Geistliche erst am 24. Februar mit einem großen Abschiedsgottesdienst nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Damals würdigte der Bischof im Gottesdienst - ebenfalls in einer schriftlichen Erklärung - noch das segensreiche Wirken von Dietmar Blank, u.a. als Domkapitular und Emslanddechant. Der Bischof führte die "zugewandte Grundhaltung des Priesters an, der seine Rolle als Wegbegleiter für die Gläubigen ernst nimmt".

Bischof bedauert Entwicklung

In dem neuerlichen Brief an die Gläubigen bedauert Franz-Josef Bode zugleich die neueste Entwicklung. Danach habe Propst Bank ihm im Herbst 2018 noch mitgeteilt, dass er wegen gesundheitlicher Probleme, u.a. ein Augenleiden, in den vorzeitigen Ruhestand eintreten wolle. Im Januar 2019 informierte der Meppener Geistliche seinen Bischof dann über seine privaten Lebenspläne und bat um seine "Entpflichtung als Geistlicher". Davon unabhängig wollte der Bischof ihm mit dem großen Rahmen der Abschiedsfeier trotzdem "uneingeschränkt für seine priesterlichen Dienste danken".

In dem Brief zeigt Bode Verständnis dafür, dass der "erneute Abschied von Dietmar Blank viele Meppener traurig" stimmen wird. Abschließend wünschte er Dietmar Blank "von Herzen Gesundheit und Gottes reichen Segen für die Zukunft".

Der Propst war allein 20 Jahre in Meppen seelsorgerisch tätig. In seine Amtszeit fällt auch das Bekanntwerden von zahlreichen Missbrauchsfällen mit Priestern als Täter. "Ich habe mich für die Täter geschämt", bekannte der 68-jährige vor wenigen Wochen im Gespräch mit der Redaktion. Dies habe viel Vertrauen zerstört und leider zur Distanz zwischen Priestern und Gläubigen geführt. Gleich nach dem Abschiedsgottesdienst zog er in die Nähe von Münster. Hier lebt er nach Informationen der Redaktion mit einer Emsländerin zusammen. Die Beziehung soll auch nach Angaben des Bistums bereits über einen längeren Zeitraum bestehen.



Bistumssprecher Hermann Haarmann wies zudem darauf hin, das nur "der Vatikan Dietmar Blank letztendlich aus dem Klerusstand entlassen" kann. Der Rentner erhält jetzt aus dem Pensionsfonds des Bistum seine Altersbezüge. Sollte der Vatikan ihn jedoch aus dem Klerusstand entheben, würden diese Ansprüche entfallen. Allerdings schichte das Bistum Osnabrück in einem solchen Fall Gelder in die Rentenkasse um, damit ehemalige Priester auch im Alter ihr Auskommen haben.