Meppen. Die Vorwürfe gegen den damaligen Präses des bischöflichen Konviktes in Meppen verdichten sich. Am Freitag meldete sich der 66-jährige Emsländer Josef Schniers bei der Redaktion. Auch er sei von dem mutmaßlich pädophilen Geistlichen sexuell missbraucht worden.

Der Lathener Ingenieur will mit seiner Aussage auch die Glaubwürdigkeit des ersten damaligen Jungen unterstreichen. "Ich war selbst im Konvikt und bestätige hiermit zu 100 Prozent die Aussagen des Opfers." Der heute 66-jährige Schniers besuchte das Konvikt ebenfalls in den 1960-er Jahren und zwar von 1962 bis 1967. Wie das erste Opfer wurde auch er später nach seinen Worten "rausgeschmissen".

Nach einer längeren beruflichen Tätigkeit außerhalb des Emslandes kehrte er 2009 nach Düthe bei Lathen zurück und lebt heute auf dem elterlichen Hof.

Dieselbe Vorgehensweise des Täters

Dabei scheint der Präses damals immer nach dem selben Muster vorgegangen zu sein. Wir wir berichteten, kam er abends in den Schlafsaal der jüngeren Kinder. Das erste Opfer schilderte dann die Vorgänge so: "Er kam zwei- bis dreimal pro Woche abends an mein Bett, schob die Hand unter die Bettdecke und fummelte mehrere Minuten an meinem Penis herum." Über ein Jahr lang war das Kind dem mutmaßlich pädophilen Geistlichen ausgeliefert.

"Er tat immer so, als wenn er nur meinen Bauch streicheln würde"





"Zu dem Fummeln unter der Bettdecke ist es bei mir auch gekommen", sagte Josef Schniers. Er habe sich aber "wohl instinktiv abwehrend verhalten". So habe der Präses dann schnell wieder von ihm abgelassen. "Ich war wohl gottlob nicht so attraktiv", glaubt Josef Schniers den Grund zu kennen. Nach seinen Aussagen habe er zudem beobachtet, wie es der Präses auch "bei anderen Jungen versuchte". "Dieses lüsterne Verhalten" sei damals sehr wohl Thema unter den Schülern im Konvikt gewesen. Er stehe auch heute noch in Kontakt mit anderen Internatsbewohnern. Auch diese hätten ihm Übergriffe bestätigt.

Aus der Kirche ausgetreten

Zugleich sagt Schniers: "Gut, dass jetzt noch jemand die Sache öffentlich gemacht hat." Anders als das erste Opfer habe er die Konsequenz aus dem Missbrauch gezogen und sei später aus der Kirche ausgetreten. Zudem meldeten sich in der Redaktion am Freitag weitere Männer, die zumindest die damaligen "Züchtigungen" im Konvikt bestätigten. Gleichwohl gab es "auch schöne Erinnerungen" wie Besuche von Fußballspielen des SV Meppen oder der Badeanstalt.

Unterdessen erlebte das Bistum Osnabrück nach den Enthüllungen unserer Zeitung am Freitag einen "großen Medienansturm". Dabei sagte Bistumssprecher Hermann Haarmann unserer Redaktion: "Aus heutiger Sicht ist es ein Versäumnis, dass wir Beschuldigte, die noch lebten, nicht der Staatsanwaltschaft gemeldet haben." Dies werde in Zukunft konsequent geschehen. Zudem sei es Bischof Franz-Josef Bode ein großes Bedürfnis, mit den mutmaßlichen Opfern des Knabenkonviktes in Meppen noch ein persönliches Gespräch zu führen. Grundsätzlich biete der Bischof Betroffenen weiter "Begleitung und Unterstützung auch durch externe Psychologen und Therapeuten an".







Ansprechpartner für Missbrauchsopfer sei der ehemalige Präsident des Landgerichtes Osnabrück, Antonius Fahnemann, Telefon: 0541/318800 bzw.E-Mail: antonius.fahnemann@bistum-osnabrueck.de.