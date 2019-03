Meppen. Die ersten Tage sind vorüber, die ersten Einkäufe getätigt und der Haushalt wird immer plastikfreier. Meine ersten Tage ohne Plastik laufen gut. Doch dann bemerke ich ein paar kleine Fehler.

Mit einem guten Gefühl laufe ich durch den Supermarkt meines Vertrauens. "Ihr kauft Plastik – und ich nicht", als Fußballfan kommt mir solch ein Schlachtruf schnell in den Kopf. Aber ist mein gutes Gewissen überhaupt berechtigt? Ich kaufe jetzt viel mehr Glas und nicht immer Bioware. Ist meine Plastikfreiheit – so gestaltet – überhaupt ökologisch sinnvoller als der normale Einkauf von Plastikverpackungen? Darüber müsste ich mich in den nächsten Wochen mal mit einem Experten unterhalten.

Zuhause befülle ich meinen Single-Kühlschrank für die fünf Tage in der Woche. Er bleibt also relativ leer, doch es dominiert das Glas.

Vollkorn-Nudeln und Dinkel-Bratling

Leider hat mir in dieser Woche die große Lust zum Kochen gefehlt. Nach langen Tagen in der Redaktion bleibt mir dafür sowieso nur der Abend. Dann müsste ich mir ein Mittagessen für den nächsten Tag kochen, das plastikfrei zubereitet und transportiert werden kann. Deshalb blieb es in dieser Woche bei einer Portion Vollkorn -Nudeln, abgefüllt im Unverpackt-Laden in Osnabrück am Wochenende, mit Tomatensoße aus dem Glas und Dinkel-Bratlingen mit Hoummus aus dem Glas. Bei den Nudeln bemerkte ich den ersten Anfängerfehler. Mein Nudelsieb zum Abgießen ist aus Plastik. Kein anderes ist im Haus, also mache ich es umständlich und gieße das Wasser langsam auf den Topf und die – wie immer – viel zu große Menge Nudeln in zwei Schüsseln.

Dosen kaufen!

Transportiert und gelagert habe ich meine Mahlzeiten in umfunktionierten Keksdosen – nicht die beste, aber eine mögliche Variante. Brotdosen aus Edelstahl stehen aber auf dem Einkaufszettel.

Nach dem Essen geht es ans Spülen. Hier bin ich mit meiner Ausrüstung vollkommen zufrieden. Im Unverpackt-Laden abgefülltes Spülmittel im Glas, eine Holzbürste und Ökoschwämme aus Papierverpackung machen mein Geschirr blitzeblank.

Ich trinke gerne Apfelschorle. Früher habe ich dafür immer PET-Flaschen im Sechserträger mit Plastikverpackung gekauft. Das war einfach das günstigste. Jetzt bin ich umgestiegen auf eine Mehrwegkiste mit Glasflaschen. Erst nach zwei Tagen bemerke ich den nächsten Anfängerfehler: die Deckel sind aus Plastik. Die Kiste werde ich nun wohl trotzdem leeren, beim nächsten Mal achte ich aber darauf, dass die Deckel aus Metall sind.





Bislang bin ich mit meinem Experiment durchaus glücklich. Kernseife, Holzzahnbürste, Zahnputztabletten und Deocreme sorgen für gute Hygiene und stehen den modernen Utensilien in nichts nach. Ich bin bislang immer satt geworden, meine Küche ist gut ausgestattet und erste Anfängerfehler werden in Zukunft abgestellt. Und das Positivste: Ich habe bislang, bis auf Papiertüten vom Bäcker, keinen Müll produziert. Der vor der Serie gefüllte gelbe Sack wartet noch auf seine Abholung.





Währenddessen bleibt der Papierbeutel, der meinen Plastikmüllsack ersetzt, bislang fast leer.

Im nächsten Teil der Serie geht es um das möglichst plastikfreie Einkaufen. Welche Möglichkeiten bieten "normale" Supermärkte? Welche Alternativen gibt es dazu in unserer Region? Bei Fragen, Tipps und Anregungen schreiben Sie mir weiterhin gerne unter meiner Mailadresse: m.goltsche@noz.de