Meppen. Anlässlich des internationalen Weltfrauentags hat das Meppener Frauenforum im Marienhaus Rosen an Pflegerinnen, Nonnen und Bewohner des Hauses verteilt.

Seit vielen Jahren organisiert das Meppener Frauenforum am Weltfrauentag eine Rosenaktion. „Die Rosen sollen ein Zeichen im Kampf für mehr Frauenrechte setzen“, erklärte Elisabeth Mecklenburg, Gleichstellungsbeauftragte bei der Stadt Meppen und Gründerin des Meppener Frauenforums.

Nicht zum ersten Mal verteilte das Frauenforum – bestehend aus Vertreterinnen der politischen Parteien, dem Stadtrat und sozialen Einrichtungen sowie der KFD – am internationalen Frauentag Rosen an unterschiedlichen Orten in Meppen. In diesem Jahr fand die Aktion im Alten- und Pflegeheim Marienhaus statt. Ob rot, gelb, orange oder rosa – vielen Frauen in der Einrichtung zauberten die bunten Rosen ein Lächeln ins Gesicht.

Weiter in den Fokus rücken

Die Rosenaktion sei für das Frauenforum in zweierlei Hinsicht wichtig. „Zum einen möchten wir den Beschenkten eine Freude machen und mit der Rose als Symbol auf den Weltfrauentag aufmerksam machen“, sagte Mecklenburg. „Aber es ist ebenso eine Wertschätzung und ein Dank an diejenigen, die durch ihre harte Arbeit Mitmenschen unterstützen und in diesem Fall pflegen.“

Für die Aktion verwende das Meppener Frauenforum nur fair gehandelte Rosen. „Die Fairtrade-Standards schreiben nicht nur eine geringe Pestizidbelastung, sondern auch feste Arbeitsverträge mit Mutterschutz und eine einheitliche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit vor“, erläuterte die Gleichbestellungsbeauftragte und unterstrich weiter: „Uns ist wichtig, dass das Thema Frauenrechte weiter in den öffentlichen Fokus rückt.“