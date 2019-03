18 große Laubbäume in Meppen werden gefällt CC-Editor öffnen

Die Bäume an der Kanalstraße sollen gefällt werden. Foto: Manfred Fickers

Meppen. Ende 2019 werden die 17 Sumpfeichen sowie eine große Linde an der Kanalstraße in Meppen gefällt. Das hat nach erneuter Diskussion der Stadtrat am Donnerstagabend jetzt endgültig beschlossen.