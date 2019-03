Meppen. Das letzte Bier ist gezapft, die letzte Frikadelle gebraten – nach 43 Jahren ist Schluss für die Gaststätte Kösters in der Bokeloher Straße in Meppen. Bei den Besitzern ist neben der Wehmut allerdings auch viel Freude dabei.

"Es ist eine Ära, die zu Ende geht", sagt Leni Kösters. Und damit könnte sie wohl Recht haben. Denn nach 46 Jahren hat die Gaststätte Kösters seit Februar geschlossen. Die Kneipe war eine der letzten ihrer Art in Meppen und gibt nun – wenn auch später als viele andere – sein Geschäft auf.

Zu den Gründen für das Ende der Gaststätte äußert sich Lenis Sohn Klaus Kösters zunächst nur zögerlich. "Es kommt einfach alles zusammen und der Zahn der Zeit hat genagt." Dann wird er konkreter: große Probleme habe er in den letzten Jahren immer wieder mit Behörden gehabt, die ihm das Leben schwer machten. Außerdem sei es aufgrund des Fachkräftemangels immer schwieriger gewesen, gute Köche und Kellner zu finden. Noch dazu werde Kundschaft immer älter und komme deshalb immer seltener.





Trotzdem hatte der gelernte Koch und Fleischer immer viel zu tun. Denn zusätzlich zum Geschehen in der Kneipe hat er einen Partyservice aufgebaut und außerdem Schulen und Firmen regelmäßig mit Essen beliefert. Auf Dauer wurde das dem 55-Jährigen jedoch zu viel:

"Ich habe teilweise bis zu 100 Stunden in der Woche gearbeitet."

Manchmal sei er um 6 Uhr morgens aufgestanden, um für Kunden noch kurzfristig ein paar Schnittchen zu schmieren, habe dann weitergemacht mit der Belieferung von Schulen und ab nachmittags in der Gaststätte hinter dem Tresen gestanden, erklärt Kösters. Diese Belastung hält man auf Dauer nicht durch.

Mutter Leni hat 59 Jahre durchgehalten. Seit 1960 ist sie fast durchgehend als Gastronomin tätig. Zusammen mit ihrem Mann Wilhelm pachtete sie damals im Heimatort Groß-Hesepe-Siedlung ein Geschäft und eröffnete mit dem gelernten Bäcker eine Bäckerei mit Gastwirtschaft. Sechs Jahre später bot sich die Möglichkeit, das traditionsreiche Kolpinghaus in Meppen zu übernehmen – eine Chance, die sich die Kösters nicht entgehen ließen. "Das Kolpinghaus, das war schon damals ein großer Name in Meppen", erinnert sich Leni Kösters. "Damit sind wir hier bekannt geworden." Bekannt sind auch Kösters´ Spezialitäten. "Frikadelle und Kotelett, dafür kennt man uns", sagt sie.

Weitere 13 Jahre später entscheidet sich das Ehepaar, weiterzuziehen. Es geht an die Bokeloher Straße. Ein eigenes Gebäude, eine Gaststätte mit eigenem Namen. Seitdem existiert dort die Gaststätte Kösters mit Leni und Wilhelm am Zapfhahn. 2000 übernimmt Sohn Klaus, gelernter Koch und Fleischer das Geschäft. Vier Jahre später stirbt mit Wilhelm Kösters das Gesicht des Ladens. Frau Leni war aber bis zuletzt immer präsent. "Bis zum letzten Tag habe ich in der Spülküche gestanden", erzählt sie stolz. Aber jetzt ist das Haus verkauft, und die Kneipe leergeräumt. Leni Kösters verbringt ihre Zeit nun nicht mehr in der Spülküche, sondern in einer Senioreneinrichtung. Traurig ist sie darüber nicht wirklich: "Ich bin gut zufrieden."

Auch Sohn Klaus ist über das Ende der Kneipe nicht unzufrieden. Natürlich sei auch ein bisschen Wehmut dabei, aber insgesamt überwiege doch die Freude.

"Wir holen jetzt erstmal den Urlaub nach, den wir die letzten zehn Jahre nicht hatten"





Bis Ostern legt er die Füße hoch und sucht sich dann eine neue Aufgabe. Ob es für ihn in der Gastronomie weitergeht, das weiß der 55-Jährige noch nicht genau. "Ich bin da ganz entspannt."

Wie es weitergeht mit dem Haus an der Bokeloher Straße, das weiß Klaus Kösters nicht. Er hat sein Inventar in den letzten Wochen ausgeräumt und weitgehend verkauft. Der neue Besitzer des Gebäudes habe zunächst versucht, einen Pächter für die Gaststätte zu finden. Das sei aber gescheitert. "Es stehen so viele Kneipen im Emsland leer. Das will sich einfach kaum noch jemand antun", erklärt Kösters.





Früher waren die Zeiten einfach noch anders. Davon kann auch Mutter Leni ein Lied singen. "Früher hat am Sonntagmittag das Telefon bei uns durchgehend geklingelt. Da haben dann die Frauen angerufen und gefragt, wo ihre Männer bleiben." Die sind nämlich nach der Sonntagsmesse schnurstracks zur Kneipe gegangen. "Ich habe schon so manchen Kerl nach Hause gescheucht", erinnert sie sich. Seit dem 1. Februar bleibt das Telefon stumm und der Zapfhahn zu.