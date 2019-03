Meppen. Der Mann besitzt mehr als 30 davon und geht ohne höchst selten auf die Bühne. Sänger Johannes Oerding schwört bei seinen Auftritten auf Kopfbedeckung. Grund genug für unsere Redeaktion, dazu im Vorfeld des 1. Emsland Open Airs, bei dem er am 22. Juni im Stadion in Meppen auftritt, eine Fan-Aktion zu machen.

Seinen ersten Hut kaufte sich Oerding als 15- oder 16-Jähriger. Damals spielt er in seiner ersten Schülerband. Das Teil besitzt der Künstler immer noch. Das sei, wie er im Interview mit unserer Redaktion verriet, „so ein eher gehäkeltes, weiches, braunes Teil“. Schön sei das Modell nicht. Aber er habe sich damals einfach gefreut, ihn zu haben.

Hut ist Markenzeichen

Beim 1. Emsland Open Air will Oerding selbstverständlich auch mit Hut auftreten. „Der ist für mich mein Markenzeichen geworden. Hut trage ich gerne. Ich fühle mich wohl damit. Und ich habe eine Sorge weniger: Ich muss mir keine Gedanken um meine Frisur machen. Das kommt mir sehr entgegen, weil ich, was das angeht, sehr eitel bin.“

Wie kaum ein anderer deutscher Pop-Songwriter gelingt es Oerding, in seinen Songs eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern herzustellen. Mit seiner perfekt eingespielten Band im Rücken sowie grandioser Bühnenpräsenz will der Künstler die Hänsch-Arena zum Kochen bringen.

Auch unbekannte Songs

Oerding („Hundert Leben“, „Kreise“) ist am zweiten Festivaltag in Meppen auf der Bühne zu sehen. Dort will er auch ein paar unbekannte Sachen einbauen, die gerade in der Mache sind. „Ich arbeite an einem neuen Album und gehe davon aus, dass ich den einen oder anderen neuen Song dort ausprobieren werde.“ Außerdem verspricht der Musiker, gemeinsam mit seiner Band 100 Prozent „da oben auf der Bühne zu geben“. Die Fans erwarte ein sehr abwechslungsreiches Programm, „bei dem das Publikum auch aktiv mitmachen kann“.

Exklusive Fan-Aktion

Mitmachen und gewinnen können auch die Leser der Meppener-Tagespost bei unserer exklusiven Fan-Aktion. So geht es: Schneiden Sie den Hut in der Oerding-Vorlage in der Meppener Tagespost (Ausgabe 9. März 2019) aus, setzen Sie ihn auf, kombinieren ihn zu einem „behüteten“ Foto im Oerding-Stil, machen Sie ein originelles Kopffoto von sich und schicken es mit ein paar Informationen über sich bis zum 22. März 2019 an Redaktion Meppener Tagespost, Bahnhofstraße 4, 49716 Meppen, oder mailen Sie an redaktion@meppener-tagespost.de. Unter den Einsendern der originellsten Hut-Fotos verlosen wir unter anderem von Johannes Oerding signierte CDs und T-Shirts.

Jury entscheidet

Auf den Einsender des Sieger-Fotos, das von einer Jury gekürt wird, wartet zusätzlich eine besondere Überraschung: Er trifft Johannes Oerding am 22. Juni 2019 am Rande dessen Auftritts in Meppen. Dabei wird der Sänger gern einen Hut oder eine Kappe des Gewinners bzw. der Gewinnerin mit seinem Autogramm versehen. Gelegenheit für Selfies besteht natürlich ebenfalls.

Johannes Oerding tritt beim 1. Emsland Open Air am 22. Juni 2019, also am zweiten Festivaltag, im Meppener Stadion auf. Karten gibt es bei www.deinticket.de, der Meppener und Lingener Tagespost sowie bei der Ems-Zeitung. Die Tickets kosten: 21. Juni 2019: Nena und Wincent Weiss, Stehplatz: 51,80 Euro, Sitzplatz: 62,80 Euro, VIP: 109 Euro. 22. Juni: Pur und Johannes Oerding, Stehplatz: 52,10 Euro, Sitzplatz: 62,90 Euro, VIP: 109 Euro.