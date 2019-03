Meppen. Auch hinter den Mauern des Bischöflichen Knabenkonviktes in Meppen soll ein katholischer Priester sich an Jungen sexuell vergangen haben. Ein mutmaßliches Opfer offenbarte sich jetzt Jahrzehnte nach seinem Missbrauch der Redaktion: „Der Kasten war die Hölle für mich“, sagt der heutige Rentner.

Die rund 100 Jungen und Jugendlichen nannten ihre Unterkunft nur kurz und knapp „Kasten“. Hier waren die Jungen kaserniert. Die Jungen stammten vielfach aus kleinen Dörfern im Emsland. Sie lebten im Konvikt und sollten mit den anderen Meppener Jungen, die bei ihren Eltern lebten, am Gymnasium für Jungen (dem heutigen Windthorstgymnasium) in der Kreisstadt das Abitur ablegen.





Oftmals war mit dem Internat der Wunsch des Elternhauses verbunden, ihr Kind möge später als katholischer Priester segensreich wirken. Auch in der Hoffnung, auf diesem Weg Priesternachwuchs zu rekrutieren, leitete das Bistum Osnabrück das Knabenkonvikt. In den 1960er-Jahren besuchte das Missbrauchsopfer dieses bischöfliche Internat. Geleitet wurde es damals von einem jungen Geistlichen, seinem Peiniger. „Wir mussten ihn mit Herr Präses ansprechen“, sagte der ehemalige Internatsbewohner. Dem Präses zur Seite stand ein weiterer Geistlicher, der Präzeptor. Die hauswirtschaftlichen und landwirtschaftlichen sowie Verwaltungsarbeiten verrichteten fünf Ordensschwestern des Thuiner Ordens.

Leben im Kasten

Die Grundrisse des „Kastens“ stehen noch heute und beherbergen Teile des Meppener Krankenhauses. Das Konvikt selbst wurde 1975 aufgelöst.

Gerade das Leben von der fünften bis zur zehnten Klasse war vom Wecken bis zum Schlafengehen streng reglementiert und überwacht. Im Kasten glich ein Tag dem anderen. „Geweckt wurden wir morgens um 6.30 Uhr.“ Danach ging es in die hauseigene Kapelle zur Frühmesse. Um 7.10 Uhr folgte das Frühstück. Schulbeginn war um 8 Uhr, gemeinsam im Gymnasium mit anderen Schülern, die zu Hause lebten. Nach dem Mittagessen (12.30 Uhr) hatten die Jungen Freizeit. Das Opfer sagt aber auch:





"Das Gelände des Konviktes durften wir Kleinen nicht verlassen"





Nach dem Kaffeetrinken hieß es von 16.30 bis 18.30 Uhr im Studiersaal „lernen, lernen, lernen“. Niemand durfte reden. Es folgte das Abendbrot mit anschließendem Abendgebet und Schuheputzen oder Waschen unter Aufsicht. Für die jüngeren Schüler war dann um 20.30 Uhr Bettruhe angesagt. Zehn Jungen in einem Zimmer, Bett an Bett.

Genau an diesen Zeitpunkt denkt das Opfer selbst heute noch mit Angst und Schrecken zurück. Doch der Reihe nach: „Das erste Mal hat er mich allein in sein Büro gerufen, da war ich gerade 13 Jahre alt.“ Der Präses sagte zu dem Kind, er wolle ein Aufklärungsgespräch mit ihm führen. „Dieses Gespräch sah dann so aus, dass ich die Hose herunterziehen musste, er an meinem Penis herumfummelte und feststellte, dass ich noch nicht in der Pubertät war.“



Junge passte ins Opferprofil

Damit passte der Junge offenbar exakt in das Opferprofil, das der mutmaßlich pädophile Geistliche für seine perversen Spiele suchte. „Schon damals habe er sich fragt, wo bist du hier gelandet?“ – erinnert sich der Rentner, nichts ahnend, dass es erst der Beginn eines lang anhaltenden sexuellen Missbrauchs sein sollte. Denn sobald die Jungen in ihren Betten lagen, betrat der Geistliche den Schlafsaal: „Er kam zwei- bis dreimal pro Woche abends an mein Bett, schob die Hand unter die Bettdecke und fummelte mehrere Minuten an meinem Penis herum.“ Diese fürchterliche Situation des Ausgeliefertseins läuft noch heute wie ein böser Film immer und immer wieder im Kopf des Rentners ab. Als Auslöser reicht schon ein Geistlicher, der statt eines normalen Oberhemdes das Kollar, auch Piuskragen genannt, trägt. „Du liegst hilflos da, siehst vor dir den Pastor mit seinem weißen Stehkragen. Und betest zum lieben Gott: Mach, dass er aufhört.“ Doch es hörte nicht auf. Er habe damals das erste Mal gezweifelt, dass es den lieben Gott überhaupt gibt. Seine innere Zerrissenheit war umso größer, je mehr er doch täglich eingetrichtert bekam, dass Priester Stellvertreter Gottes auf Erden seien.

Mehr als ein Jahr lang wiederholte sich diese Tortur Woche für Woche:

„Erst, als ich in die Pubertät kam, hörte es schlagartig auf.“





Dabei hätten auch die anderen Schüler sehr wohl mitgekriegt, dass sich der große Mann in seinem dunklen Talar jeden Abend an das Bett des Jungen schlich. „Er tat immer so, als wenn er nur meinen Bauch streicheln würde.“ Gerade die jungen Kinder hätten damals niemals gewagt, etwas zu sagen. Und wem hätten die Jungen auch von den ungeheuerlichen Taten berichten sollen? Ihr erster Ansprechpartner war der Geistliche. Schon bei kleinsten Vergehen hagelte es drakonische Strafen, von Prügeln mit dem Kleiderbügel bis hin zum stundenlangen Stillstehen im kalten Hausflur, während die anderen Kinder schon längst in ihren warmen Betten lagen.





Das Opfer selbst weiß inzwischen, dass es kein Einzelfall war. Jahrzehnte später nannte ein Mitschüler bei einem Klassentreffen einen möglichen Grund dafür, warum ausgerechnet er Opfer des mutmaßlichen pädophilen Triebtäters wurde: „Du sahst als kleiner Junge einfach zu gut aus.“

„Ich habe die ersten Jahre nach den Taten nicht gewagt, irgendjemandem davon zu erzählen“, erinnert sich der Rentner an die Folgejahre im Internat. Der Präses selbst tat indes so, als wäre nichts geschehen. Die Jahre vergingen, die Ohnmacht blieb. Der Hass auf den Täter wuchs von Tag zu Tag: „Ich habe dann in der zehnten und elften Klasse rebelliert.“

Vom Opfer zum Rebell

Dabei ähnelt das Verhaltensmuster durchaus denen anderer Opfer. „Ich fing an, die Schule zu schwänzen.“ Zudem schlüpfte er abends durch das Kellerfenster und ging „auf’n Bült“ – wie man in Meppen sagt. Diese Kultkneipe gibt es heute noch in der Kreisstadt. Die Elftklässler hatten damals ein Vierbett-Zimmer. Sie konnten sich relativ unbemerkt aus dem Konvikt schleichen, da der Geistliche in einem anderen Gebäudetrakt schlief. Der Präses erwischte ihn trotzdem, und damit flog der Jugendliche von einem auf den anderen Tag aus dem Internat.

„Das Schlimmste für mich war, dass er meinen Eltern einen Brief schrieb, in dem er mich anschwärzte und als Täter statt Opfer bloßstellte.“ Nach Recherchen unserer Redaktion war das damals durchaus gängige Praxis, um die Opfer mundtot zu machen. „Ich hätte Kontakt zur Meppener Unterwelt und wäre schwer gefährdet.“

Die Eltern aus einem kleinen Dorf im Emsland waren von ihrem Sohn zuerst „ganz schwer enttäuscht“. Aus dieser Situation heraus nahm der Junge all seinen Mut zusammen und vertraute sich seinen Eltern Jahre nach den Missbräuchen an:

„Mein Vater hat den Brief sofort zerrissen und mich mit Freude zu Hause wieder aufgenommen.“





Er sei noch heute stolz auf seine Eltern. „Ich stand doch mit dem Brief in der Hand zuerst als Schuldiger da.“ Er hatte befürchtet, dass sie ihm niemals glauben würden. Die Reaktion seiner Eltern habe ihm auch für sein weiteres Leben unheimlich geholfen.

„Und ich war froh, dass ich endlich wieder zu Hause war.“ Heute ist er überzeugt, dass dieser Umstand wesentlich dazu beitrug, das Ganze zu verarbeiten. „Der Rausschmiss war gut. Mir konnte nichts Besseres passieren.“

Er habe es darauf ankommen lassen. „Ich konnte es nicht mehr aushalten und diesem Menschen einfach nicht mehr in die Augen schauen.“ Dass er mit seinen Eltern wieder im Reinen und aus dem Konvikt rausgeschmissen war, sei für ihn „eine Erlösung“ gewesen. „Das Leben fing wieder an, Spaß zu machen, vorher war es die Hölle.“ Dabei ist der Mann bis heute aus der katholischen Kirche nicht ausgetreten und sagt:



„Der Glaube ist das eine, und einige Priester sind das andere.“





Vermutlich aus Angst davor, dass Eltern und Jungen ihn doch anzeigen würden, musste der Präses dann wohl zulassen, dass der Junge weiterhin die Oberstufe des Gymnasiums in Meppen besuchte. So fuhr er noch zwei Jahre morgens mit dem Zug zur Schule und abends zurück nach Hause. Nach zwei Jahren legte er ein gutes Abitur ab.

Es gab kein Entrinnen

Für die meisten anderen Opfer im Kasten gab es jedoch kein Entrinnen. Nur alle vier Wochen durften die Jungen nach Hause. Bei einer Sechstagewoche in der Schule hieß das nach einem Tag daheim „Zurück in den Kasten“. „Das war für mich damals der Horror“, sagt er heute. So verloren die Schüler untereinander kein Wort über die Vorkommnisse. Jeder musste sehen, wie er allein damit klarkam. „Du wusstest ja auch nicht, wer als Nächstes noch dran war.“ Das System aus Angst und Schrecken war perfide und fast perfekt. Gleichwohl verübte offenbar nur der Präses die sexuellen Übergriffe, der zweite Geistliche sei nach Angaben des Opfers hingegen „ein feiner Mensch“ gewesen.

Allerdings besaß der Täter unglaubliche Macht. So flogen Missgünstige nicht selten ohne besonderen Grund nicht nur aus dem Konvikt, sondern auch gleich vom Gymnasium. Auch eines der anderen Opfer provozierte später in der zehnten Klasse seinen Rausschmiss.

Priester feierte Jubiläum

Der inzwischen verstorbene Geistlicher war noch Jahrzehnte lang als Priester im Bistum Osnabrück in Hagen a. T. W. und Osterbrock im Emsland im Einsatz und feierte sogar in einer großen Zeremonie sein goldenes Priesterjubiläum.

Der Rentner schrieb dann vor neun Jahren einen langen und durchaus deutlichen Brief an Bischof Franz-Josef Bode und schilderte darin die sexuellen Übergriffe.

Wenige Tage später habe er Besuch vom damaligen Missbrauchsbeauftragten des Bistums, Domdechant Heinrich Silies, erhalten. „Der war völlig mit den geschilderten Vorkommnissen überfordert“, erinnert sich der Rentner. Als er ihm schließlich den Namen des Geistlichen nannte, habe Silies nur noch geantwortet: „Oh Gott, der auch noch.“



Er habe dem Beauftragten gesagt, dass er sich nach so vielen Jahren melde in der Hoffnung, dass das Bistum die ganzen Geschehnisse endlich aufarbeite. Pädophile Priester gehörten nicht versetzt, sondern entlassen, angezeigt und strafrechtlich verfolgt. Das Bistum habe sich nach seiner Einschätzung vor seiner Verantwortung jahrzehntelang gedrückt. „Ich werfe der Kirche zudem vor, dass sie sich keine professionelle Hilfe von außen geholt hat.“

Der Bistumsbeauftragte aus Osnabrück sei hingegen bereits nach 20 Minuten schon wieder gegangen. Auch zehn Jahre später wartet das Opfer immer noch auf eine Antwort oder zumindest eine Entschuldigung von Bischof Bode.