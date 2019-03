Meppen: Gegen Missbräuche endlich mutig vorgehen

Meppen. Die Jungen im bischöflichen Knabenkonvikt Meppen waren dem mutmaßlich pädophilen Präses schutz- und wehrlos ausgeliefert. Vielerorts wenden sich Missbrauchsopfer in letzter Zeit an die Öffentlichkeit. Sie durchbrechen Jahrzehnte nach den Taten das für sie oft quälende Schweigen.

Papst Franziskus ermöglichte mit dem Anti-Missbrauchsgipfel im Februar in Rom erstmals in der Historie des Vatikans diesen schweren Vergehen ein breites öffentliches Forum. Die Abschlussresolution blieb allerdings sehr vage. Aber vielleicht liegt genau darin eine große Chance für die Deutsche Bischofskonferenz, die in der kommenden Woche in Lingen stattfindet. Denn die Äußerungen bieten einen sehr großen Interpretationsspielraum für konkrete Maßnahmen. Die deutschen Bischöfe sollten den schwammigen Formulierungen mutige Taten folgen lassen. Hierzu gehört eine kompromisslose Strafverfolgung der sexuellen Übergriffe. Mit der Verurteilung des Erzbischofs von Lyon wegen der Vertuschung von Kindermissbrauch schlägt Frankreich einen Weg ein, dem Deutschland folgen sollte.