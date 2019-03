Meppen. Fastfood-Freunde in Meppen und Umgebung müssen sich nicht mehr lange gedulden. Die Eröffnung des neuen Burger Kings an der Fürstenbergstraße steht bevor.

Noch ist die neue Burger King-Filiale in Meppen nicht eröffnet. Doch am 15. März 2019 soll es so weit sein. Ab 10 Uhr stehen die Türen offen, teilt eine Sprecherin der Schnellrestaurantkette auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Besonderer Getränkespender

Insgesamt biete das Restaurant 76 Sitzplätze, gratis WLAN sowie einen Spielplatz für Kinder. Als Besonderheit soll es einen Getränkespender mit Touchscreen geben, an dem über 100 verschiedene Getränkevariationen möglich sind.

Kein Franchise-Restaurant

Betrieben wird die Filiale nicht von einen Franchisenehmer, sondern durch Burger King selbst. Das ist eher unüblich, da nur etwa rund zehn Prozent der Schnellrestaurants durch den Konzern selbst betrieben werden. Den Grund dafür nannte die Sprecherin nicht. Den Standort in Meppen habe das Unternehmen indes bewusst gewählt, da dieser eine gute Verkehrsanbindung biete und das Grundstück ausreichend Platz für das Restaurant, Parkplätze sowie einen Spielplatz habe.

Was ist ein Franchise? Franchising ist die partnerschaftliche Kooperation zwischen rechtlich selbstständigen Unternehmen zum Zwecke der gemeinsamen wirtschaftlichen Expansion. Im Rahmen des Franchisevertrages räumt der Franchisegeber dem Franchisenehmer gegen Gebühr bestimmte Rechte ein, die ihm die Nutzung eines erprobten Geschäftsmodells für den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen gemäß einheitlicher Standards erlauben.