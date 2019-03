Meppen. „Onlinesucht ist auch im Emsland ein Thema, das man nicht unterschätzen darf“, sagt Kathrin Vorjans. Die Sozialarbeiterin arbeitet in der Caritas-Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation in Meppen.

Dort gibt es das spezielle Beratungsprogramm re:set! bei exzessivem Medienkonsum. Vorjans berät, wenn das Onlinespielen, das Surfen in sozialen Netzwerken, das Computer-Glücksspiel oder der Internet-Pornokonsum entgleisen. In den vergangenen zwei Jahren haben fast 90 Personen ihre Hilfe gesucht.

Die Fachfrau erklärt ihre Einschätzung: „Auch wenn die Problemlagen unterschiedlich sind, kann ich sagen, dass das sogenannte Gaming, also das Online-Computerspielen, bei den emsländischen Jugendlichen ein echtes Thema ist.“

Eine aktuelle Studie der DAK ergab, dass bundesweit drei Millionen Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren regelmäßig Online-Spiele wie Fortnite, Minecraft oder FIFA spielen. Rund 465.000 von ihnen sind als Risiko-Gamer eingestuft.

„Von einem Risiko-Gamer spricht man, wenn das Spielen wichtiger wird als die Verabredung mit Freunden, die Hausaufgaben oder das ehemals geliebte Hobby“, erklärt die Sozialarbeiterin Vorjans. „Spätestens dann wird es Zeit, sich über sein Spielverhalten ernsthaft Gedanken zu machen.“

Wie viel Zeit am Computer verbringen?

Was können Betroffene und ihre Eltern tun? „Zunächst einmal würde ich eine Vereinbarung treffen, wie viel Zeit vor dem Computer verbracht wird“, empfiehlt Vorjans. Für einen 13-Jährigen gelte die Faustregel 60 Minuten am Tag, mit älteren Jugendlichen könne man auch Wochenzeiten vereinbaren, die etwa neun Stunden betragen sollten. „Diese neun Stunden sollten nicht am Stück verspielt werden“, schmunzelt die Fachfrau. „Wir empfehlen maximal drei Stunden vor dem Computer, die möglichst durch Pausen unterbrochen sein sollen.“

Eltern sollten zudem wissen, was am Computer gespielt wird. „Zeigen Sie Interesse, lassen Sie sich das Spiel erklären oder spielen Sie einfach auch mal mit“, rät Vorjans. Der Austausch mit anderen Eltern sei wichtig, um gemeinsame Regeln zu finden.

Finanzielle Probleme

Mit exzessivem Computerspiel können finanzielle Probleme entstehen. „Die Spieler kaufen im Spiel für ihre Figuren oft Gegenstände, bestimmte Fähigkeiten, Waffen oder besondere Kleidung. Das alles ist virtuell, kostet aber echtes Geld.“

Nach Ansicht der DAK sind besonders sogenannte Lootboxen ein Problem. Vorjans erklärt: „Das ist wie eine virtuelle Überraschungskiste, die der Spieler kauft. Die Kiste enthält Gegenstände oder Eigenschaften, die im Spiel dann nützlich sind. Das ist wie Glücksspiel.“ Vorjans teilt daher die Auffassung der DAK, dass solche Elemente in Spielen verboten werden sollten.

Die Caritas-Suchtberatung im Emsland zählte zwischen April 2017 und März 2018 43 Kontakte, in den folgenden 12 Monaten waren es 44 Kontakte. „re:set!“ ist ein Programm, das vom niedersächsischen Sozialministerium finanziert wird. Conrad Tönsing, beim Caritasverband für die Diözese Osnabrück für den Geschäftsbereich Suchtprävention und Rehabilitation verantwortlich, hofft, dass das Programm Zukunft hat: „Die Zahlen machen deutlich, dass der Beratungsbedarf besteht und vermutlich noch größer wird.“

Jugendliche und Eltern, die sich informieren möchten oder Beratung wünschen, wenden sich an die Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation Emsland, Caritasverband für den Landkreis Emsland, Kuhstraße 42, 49716 Meppen, Tel. 059319842-40, Sucht.Mep@caritas-os.de.