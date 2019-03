Italienische Austauschschüler zu Gast bei Kuipers. Foto: Emily Megger

Meppen. Das Windthorst-Gymnasium Meppen betreut derzeit eine Austauschschülergruppe aus Agropoli im Süden Italiens. Um einen Einblick in emsländische Wirtschaftsunternehmen zu erhalten, haben diese an einer Betriebsbesichtigung der Firma Kuipers Technologies in Meppen teilgenommen.