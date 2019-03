Meppen. 600 Ehrenamtliche und Sportler hat die Stadt Meppen zum Tag des Ehrenamtes eingeladen, herausragende Leistungen für das Gemeinwesen gewürdigt und beeindruckende sportlichen Leistungen ausgezeichnet.

„Heute wollen wir die Menschen würdigen, die mit ihrem Wirken das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden“, sagte Bürgermeister Helmut Knurbein. In Meppen gebe es mehr als 200 Vereine und Organisationen. Der Vielfältigkeit des Ehrenamtes seien keine Grenzen gesetzt. Durch das Engagement der Vereine gebe es ein soziales Netz vor Ort, das für ein menschliches Miteinander unerlässlich sei. „Wir in Meppen sind füreinander da“, so Knurbein und dankte allen, die sich ehrenamtlich für diese Gemeinschaft einsetzen. Mit Blick auf den Sport lobte Knurbein die außergewöhnliche Arbeit der Meppener Sportvereine. „Daher wollen wir heute auch die herausragenden Sportlerinnen und Sportler auszeichnen, die für Meppen über die Stadtgrenzen hinaus werben. Sie habe es verdient, auf großer Bühne geehrt zu werden“, so Knurbein.

Talk-Runde

Im Anschluss an die Auszeichnungen für die Sportler stellten sich der Kinderschutzbund Emsland-Mitte e.V., der SV Teglingen 1957 e.V. und der Heimatverein Versen e.V. in einer Talk-Runde zum Ehrenamt vor. Sie waren im vergangenen Jahr per Losentscheid ausgewählt worden. Vorab wurden die Vereine in einem Film porträtiert. Dann berichteten Vereinsvertreter, warum sie sich ehrenamtlich einsetzen und was das Besondere ihres Vereins ausmacht. Sowohl der Film als auch die Talk-Runde zeigten das beeindruckende Engagement auf, mit dem sich alle drei Vereine ihren Aufgaben widmen. „Der Kinderschutzbund setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die Opfer von Gewalt geworden sind und versteht sich als Lobby für Kinder“, sagte der erste Vorsitzende Bernd Kuckuck. Für den sportlichen Erfolg des SV Teglingen seien viele ehrenamtliche Trainer aktiv, die sich zum Teil über lange Jahre engagieren, erklärte der Vereinsvorsitzende Simon Albers.

Dass der Heimatverein Versen nicht nur eine Gemeinschaft für ältere Menschen bietet, sondern mit vielfältigen Veranstaltungen und Aktionen alle Generationen einbindet und sich auf vielen Ebenen für das Gemeinwesen einsetzt, hat Gerd Schulte, Vorsitzender des Heimatvereins, aufgezeigt. Für ihr Engagement erhielten die drei Vereine einen Scheck über 400 Euro von der Emsländischen Bürgerstiftung, den Astrid Uthmann-Rothkötter und Ralf Bramlage überreichten.

Professionell moderiert wurde die Veranstaltung von Jens Menke und Anika Künnemann, die auch durch das abwechslungsreiche Showprogramm des Abends führten. Einen starken Auftritt lieferten die Meppen Cheer Stars ab, die mit ihrem akrobatischen Können das Publikum begeisterten. Anna Schröer und Jonas Egbers brillierten bei ihren Soloauftritten und bei einem gemeinsamen vorgetragenen Song. Die Dry Dudes sorgten mit gefühlvoll vorgetragenen Akustikversionen ihrer Hits für einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltung. Viel Applaus ernteten der Musikverein Rühle sowie die Nachwuchsmusiker des Musikvereins, die mit ihrem Auftritt voll überzeugten.