Darum stehen am Kreisverkehr an der Lingener Straße in Meppen Messgeräte

Wie kann die Verkehrsführung in Meppen optimiert werden? Dieser Frage geht derzeit die Stadtverwaltung nach. Foto: Harry de Winter

Meppen. Was sollen die Messgeräte am Kreisverkehr an der Lingener Straße in Meppen? Diese Frage werden sich wohl viele Verkehrsteilnehmer gestellt haben, die mit dem Fahrrad oder Auto dort lang gefahren sind. Eine Antwort dazu gibt die Stadt Meppen.