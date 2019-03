Meppen. Kaputte Glasflaschen, Drogentütchen, Zigarettenkippen – der Spielplatz an der Uhlandstraße in Meppen macht derzeit keinen einladenden Eindruck, besonders nicht für Kinder, die dort spielen wollen. Die Stadt Meppen spricht von extremer Vermüllung und blinder Zerstörungswut durch Unbekannte.

Die Meppenerin Ronja Hölck ist enttäuscht. Eigentlich geht die 26-Jährige gerne mit ihren Nichten und Neffen auf den Spielplatz an der Uhlandstraße. Schließlich liegt dieser in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer Wohnung. Insgesamt ist der Spielplatz in einem guten Zustand. Die Spielgeräte sind nicht abgängig und die Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Doch seit längerer Zeit macht der Spielfläche keinen guten Eindruck. Überall liegen Glasscherben, Getränkeverpackungen und anderer Müll herum. Sogar Drogentütchen hat die werdende Mutter hier schon liegen sehen. "Ich habe Angst um die Kinder wegen des ganzen Mülls", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es sieht hier echt schlimm aus. Ich frage mich, ob das so sein muss."

"Ich finde das echt schade"



Die Meppenerin wundert sich, dass die Stadt Meppen nicht dafür sorge, dass der Spielplatz regelmäßig gesäubert werde. Mittlerweile meide sie diesen und gehe mit ihren Nichten und Neffen auf einen anderen Spielplatz, der nicht so vermüllt sei. "Ich finde das echt schade, dass man das hier so verkommen lässt. Nichtmal die Mülleimer werden regelmäßig geleert."

Extreme Vermüllung und blinde Zerstörungswut



Auf Nachfrage bei der Stadt Meppen teilte diese mit, dass seit geraumer Zeit Unbekannte Müll und Unrat auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Uhlandstraße entsorgten. Zuletzt wurde auch ein Zaun zerstört und Elemente davon in ein angrenzendes Gewässer geworfen. Ein besonderes Ärgernis seien diese Ereignisse auch vor dem Hintergrund, dass dieser Spielplatz nicht das erste Mal extremer Vermüllung und blinder Zerstörungswut zum Opfer falle. Verärgert zeige sich Bürgermeister Helmut Knurbein insbesondere auch über die offenbare Gedankenlosigkeit der Täter und ihr gleichgültiges Handeln: "Wir sprechen hier nicht mehr nur von Ordnungswidrigkeiten, die entsprechend geahndet werden können. Die Sachbeschädigung stellt einen Straftatbestand dar." Darüber hinaus fielen die Kosten, die durch Aufräum- und Reparaturarbeiten entstünden, schlussendlich auf den Bürger zurück.

Gefahrenpotential für Kinder

Regelmäßig fahre eine Kolonne des Baubetriebshofes die Spielplätze im Stadtgebiet ab. "Neben der Pflege der Grünanlagen müssen die Kollegen die Spielplätze vermehrt auch von Müll befreien und Spielgeräte instand setzen“, ärgere sich auch Johannes Vehring, stellvertretender Leiter des Baubetriebshofes, über dieses Verhalten. Insbesondere der Spielplatz an der Uhlandstraße sei hiervon betroffen. Mit Blick auf die Zerstörung der dortigen Zaunanlage weist er insbesondere auf das Gefahrenpotential für die Kinder hin, die dann ungehinderten Zugang zum angrenzenden Gewässer hätten.

Zeugen gesucht

Auf die Einsicht der Täter baue der Bürgermeister nicht mehr: "Nach den Vorkommnissen der vergangenen Wochen scheinen wir nur noch auf Zeugen bauen zu können, die mit ihren Hinweisen zur Ergreifung der Täter verhelfen. Seitens der Stadt haben wir unsere Präsenz in den entsprechenden Bereichen erhöht."

Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadt Meppen unter Tel. 05931/153119 oder das Polizeikommissariat Meppen unter Tel. 05931/9490 entgegen.