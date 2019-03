Meppen. 40 Tage ohne Plastik leben – geht das im Jahr 2019 überhaupt noch? Ich werde es ausprobieren. Ab dem Aschermittwoch, dem Start der christlichen Fastenzeit versuche ich, das Plastik aus meinem Leben zu verbannen.

Die Fastenzeit ist nach christlichem Glauben dafür bestimmt, enthaltsam zu leben und damit Buße zu tun. Das möchte ich in den nächsten vierzig Tagen auch tun. Weil ich ein junger Redaktionsvolontär und nicht Jesus Christus bin, der die ganze Zeit ohne Nahrung ausgekommen sein soll, versuche ich es ohne Plastik. Es geht eben nicht nur um Enthaltsamkeit, sondern auch um Buße. Ich muss nämlich leider gestehen: ich habe bislang nicht wirklich auf meinen Plastikverbrauch geachtet. Egal ob Mittagessen, Hygieneartikel oder Getränke, fast alles ist bislang bei mir in Plastik verpackt. Die einzige Ausnahme: Plastiktüten beim Klamottenkauf. Die lehne ich grundsätzlich ab.



Plastik, das ist bekannt, ist ein großes ökologisches Problem in unserer Zeit. Große Müllteppiche im Meer, von Verpackungen getötete Tiere und Müllberge in unseren Städten: hat jeder schon einmal gesehen und findet jeder schrecklich. Doch eingehende Gedanken machen sich die Meisten im Alltag trotzdem nicht darum. Woran liegt das? Ist sowieso überall Plastik? Ist der Aufwand, den Plastikkonsum zu verringern einfach zu groß? Oder ist es zu teuer? Ich will es herausfinden.

Probleme und Potenzial

Eines vorweg: Es wird mir nicht möglich sein, in meinem Leben vollkommen auf Plastik zu verzichten. Ob Teile meines Autos oder Fahrrades, meine Ec-Karte, meine Büroausstattung mit Computer, Telefon und Maus oder manche Kleidungsstücke – Plastik lauert an vielen Ecken, an denen es kaum zu ersetzen und an denen ich auch nicht frei entscheiden kann, ob ich es benutze oder nicht. Aber an vielen Stellen ist dennoch Potenzial für den Verzicht da.

Im Vorfeld des Projektes habe ich mir natürlich Gedanken gemacht: Was muss ich ersetzen? Wo und wie kaufe ich meine Lebensmittel ein? Kostet das alles mehr? Welche Ausnahmen muss ich gezwungenermaßen machen? Also habe ich in der letzten Woche viel in Internetblogs oder Foren gelesen, mich durch Online-Shops gewühlt und in Super- und Drogeriemärkten geschaut. Das Ergebnis: es gibt für fast alles eine Lösung. Das Problem: oft ist die Lösung nicht gut umgesetzt oder eben sehr teuer. Aber zu den Problemen kommen wir sicher noch im Verlauf der Serie.

Start im Badezimmer

Den Start habe ich also mit dem Austausch meiner Hygieneartikel gemacht. Eine Zahnbürste aus Holz (kostet 3,90 Euro), entsprechende Zahnputztabletten im Glas (12,30 Euro), Seife für Körper und Haare (4,90 Euro), eine Deocreme (12,95 Euro), das weder in Plastik verpackt ist noch Plastik enthält sowie ein Haarwachs ohne Plastik (3,90 Euro).

Mein Badezimmer ist also jetzt ausgestattet. Das ist aber nur der allererste Schritt zur Plastikfreiheit. Den zweiten musste ich in der Küche machen. Plastikdosen wurden mit Metalldosen und Gläsern ausgetauscht und Küchengeräte sowie Küchenhelfer aus Plastik habe ich in eine Kiste in der Ecke gestellt. Den Kühlschrank habe ich vor dem Projekt weitestgehend leer gemacht – viel war sowieso nie drin. Ein Glas Pesto, zwei Flaschen Bier und ein paar lose Tomaten haben überlebt.

Doch das wird nicht reichen, um die 40 Tage zu überleben. Was kann ich also noch einkaufen? Wo mache ich das am besten? Welche Produkte gibt es in Verpackungen ohne Plastik und in welchen versteckt sich vielleicht sogar Plastik im Produkt? Diese Fragen beantworte ich im nächsten Teil der Serie, der am nächsten Mittwoch, 13. März, erscheint. Wenn Sie Anregungen, Tipps oder Fragen haben, melden Sie sich gerne unter m.goltsche@noz.de