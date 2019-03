hesp Meppen Dass ein Fahrradhelm den Kopf bei schweren Stürzen schützen kann, hat der Förderverein der Marienschule Esterfeld den Kindern der Marienschule in Zusammenarbeit mit dem Polizeikommissariat Meppen sowie der Meppener Firma Augustin Mobile-Radwelt während einer Informationsveranstaltung verdeutlicht.

„Wir sehen auch heute noch oft Kinder, die ohne Helm fahren. Dabei ist es wirklich wichtig, einen Fahrradhelm zu tragen“, sagte Florian Kühne vom Förderverein der Marienschule. Deshalb wolle der Förderverein gemeinsam mit der Polizei den Kindern aufzeugen, dass ein Helm das Fahrradfahren sicherer mache, da er vor schweren Kopfverletzungen schütze.

Der Vorstand des Fördervereins habe aus diesem Grund beschlossen, den Kauf eines Fahrradhelms für die Schüler der Marienschule zu bezuschussen. „Wenn eure Eltern für euch einen Helm kaufen, gibt der Förderverein 15 Euro dazu“, sagte Kühne. Zusätzlich biete die Firma Augustin 20 Prozent Nachlass beim Kauf eines Helms. Ziel sei es, dass möglichst viele Kinder einen Helm bekommen.

„Ein Unfall mit dem Fahrrad kann immer mal passieren“, sagte Sina Selter, Präventionsbeauftragte des Polizeikommissariats Meppen. Kopfverletzungen seien keine Seltenheit. „Ich musste leider auch schon Unfälle aufnehmen, an denen Kinder beteiligt waren“, berichtete Selter. „Ein Helm hätte sicher in vielen Fällen Schlimmeres verhindern können“, so die Polizeikommissarin weiter.

Schlaue Köpfe tragen Helm

Sie stellte das Präventionsprojekt „Schlaue Köpfe tragen Helm“ vor und zeigte den Kindern in einem eindrucksvollen Experiment, wie wirkungsvoll ein Helm vor den Verletzungsgefahren bei einem Sturz auf den Kopf schützt. Dazu durften die Schüler Nils und Johanna rohe Eier auf den Boden fallen lassen, die zuvor in einen Styroporhelm eingepackt wurden. Beide Eier blieben unbeschädigt, wie die Schüler staunend feststellten. „Genauso wie der Helm das Ei schützt, schützt der Fahrradhelm euren Kopf. Ihr seht also, dass es notwendig ist, einen Helm zu tragen“, sagte Selter.

Zu beachten sei, dass der Helm fest auf dem Kopf sitzen müsse. „Der Verschluss muss in der richtigen Position unter dem Kinn liegen. Dazwischen sollte noch ein Finger breit Luft sein“, so Selter. Auf das CE-Kennzeichen müsse beim Kauf eines Helms unbedingt geachtet werden. Zum Abschluss forderte sie die Kinder auf, auch die Eltern dazu zu bewegen, einen Fahrradhelm zu tragen. „Das ist die Elternhausaufgabe“, sagte Selter.

Helm sieht auch noch gut aus

Um das Thema noch weiter zu vertiefen, zeigte der Förderverein den Film „Willi Weitzel hat’s geschnallt – Fahrradfahren: Immer mit Helm“, in dem die Bedeutung des Fahrradhelms zum eigenen Schutz kindgerecht und auf spannende Weise erklärt wurde.

Dass ein Helm nicht nur Schutz bei einem Unfall bietet, sondern auch richtig gut aussehen kann, zeigte Sergej Dimitriew von der Firma Augustin bei einer Präsentation der neuesten Fahrradhelmmodelle. Es gebe Unterschiede beim Verwendungszweck, wie der Fahrradexperte erklärte. Ein Fahrradhelm für ein Mountainbike sei beispielsweise anders konzipiert als ein konventioneller Helm für den Straßenverkehr. Eine gute Beratung von einem Fachmann sei aufgrund der unterschiedlichen Verwendungszwecke, der vielen Modelle und der Qualitätsunterschiede notwendig. „Ein guter und sicherer Helm kostet zwischen 30 und 70 Euro“, so Dimitriew.

Schulleiterin Beate Pophanken dankte dem Förderverein für das Engagement bei der Organisation der Veranstaltung, Polizeikommissarin Selter für den Vortrag und der Firma Augustin für die Unterstützung. Sie freue sich, dass dieses Thema den Schülern näher gebracht worden sei.