Umfangreiche Zuschüsse für die Feuerwehren in der Region plant der Landkreis Emsland in diesem Jahr. Symbolfoto: Michael Gründel

Meppen. Den Brandschutz der Städte und Gemeinden im Emsland will der Landkreis in diesem Jahr mit insgesamt 720.300 Euro unterstützen. Das Geld soll bei den Feuerwehren in Bauprojekte sowie den Kauf von Fahrzeugen und Geräten fließen.