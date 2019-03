Meppen. Schwere Vorwürfe erhebt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) gegen die Meppener Spedition Boll. Aus heiterem Himmel soll der Betriebsratsvorsitzende in einen anderen Arbeitsbereich versetzt und das Betriebsrat Büro geräumt worden sein. Aus Sicht der Boll-Geschäftsleitung stellt sich der Fall indes anders da.

Am Donnerstag, 28. Februar 2019, soll das Büro des Betriebsratsvorsitzenden Wilfried Gödeker, 30 Jahre im Betrieb, ohne Zustimmung des Betriebsrats und ohne Vorankündigung geräumt worden sein, heißt in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. Möglicherweise seien hier vertrauliche Daten des Betriebsrats und/oder von Beschäftigten in unbefugte Hände geraten.

Meinungsverschiedenheiten

Unsere Redaktion nahm Kontakt zu Gödeker auf, der erklärte, dass es in der jüngsten Vergangenheit zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung gekommen sei, die auch vor dem Arbeitsgericht in Lingen verhandelt wurden. Der 65-Jährige nimmt an, dass man ihn aus dem Betrieb vergraulen wolle. Seit zehn Jahren arbeite er auf seiner jetzigen Position im Verkauf, hat ein Einzelbüro sowie einen reservierten Parkplatz. All das verliere er bei der angeordneten Versetzung in eine andere Abteilung. "Ich finde die ganze Sache echt schade", sagt Gödeker, dem diese Umstände auch gesundheitlich zu Schaffen machen. "Ich gehe im April 2020 in Rente, deshalb kann ich die Entscheidung der Geschäftsführung nicht nachvollziehen."

Behinderung der Betriebsratsarbeit?

"Das Vorgehen der Geschäftsleitung ist ungeheuerlich. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Betriebsratswahl sind die Vorgänge nicht nur als Behinderung der Betriebsratsarbeit zu werten sondern als Angriff auf die Beschäftigteninteressen zu verstehen", sagt Tanja Post, Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik im ver.di Bezirk Weser-Ems. Die Spedition Boll in Meppen halte offensichtlich nicht viel von demokratisch gewählten Betriebsräten, die ihre Aufgaben ernst nehmen und die Interessen aller Beschäftigten vertreten.

Neues Aufgabenfeld

Auf Nachfrage bei der Geschäftsleitung der Spedition Boll in Meppen teilte Geschäftsführer Jörg Gerdelmann mit, dass Herrn Gödeker lediglich ein anderes Aufgabenfeld im Hause zugeteilt wurde, weshalb es für ihn einen räumlichen Wechsel gegeben habe. Diese Entscheidung hätte nichts mit seiner Tätigkeit als Betriebsrat zu tun. Mehr wollte die Geschäftsführung derzeit zu dem Fall nicht öffentlich bekannt geben.