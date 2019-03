Meppen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung hat der SoVD-Ortsverband Meppen langjährige Mitgliedschaften geehrt und auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückgeblickt.

61 Mitglieder ehrte der Meppener SoVD für ihre zehnjährige Verbandstreue. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden Gisela Krumrey, Egon von dem Brocke, Wilfried Scheerhans, Heinz Kanikowski, Georg Sievers, Franz Bols, Ulrich Köster, Lydia Cordes, Ralf vor dem Brocke und Christoph vor dem Brocke geehrt. Johann Heine und Hermann Schaa sind seit 40 Jahren im Sozialverband.

Für 15-jährige ehrenamtliche Vorstandstätigkeit als Schriftführerin ehrte der Sozialverband Christel Wekenborg. Reinhard Brand und Rudolph Wübben erhielten eine Urkunde als Anerkennung für ihre Vorstandsarbeit, die sie seit 10 Jahren als Beisitzer ausüben. Norbert Helle unterstützt den Ortsverband seit zehn Jahren als Revisor. Marlies Müller-Ströer ist seit fünf Jahren Beisitzerin und Betreuerin in den Nordgemeinden.

1312 Mitglieder

Ortsvorsitzender Otto Liesen dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit. Er freue sich, dass sich die Mitgliederzahlen des SoVD in Meppen auf einem konstant hohen Niveau bewegen. Laut Liesen hat der SoVD in Meppen 1312 Mitglieder. Der SoVD ermögliche mit einem umfangreichen Fahrten- und Veranstaltungsprogramm den geselligen Austausch und biete zudem viele Informationen zu sozialpolitischen Themen sowie eine fachkundige Rechtsberatung für die Mitglieder. Dies trage zum Erfolg des SoVD in Meppen bei. Einen Überblick über das diesjährige Programm des Ortsverbandes gaben Albert Schipmann und Klaus Buschschlüter. Zwei Tagesfahrten und eine Fahrt für sechs Tage nach Stade seien geplant. Wie gewohnt organisiere der SoVD den sozialpolitischen Frühstückstreff am 25. September und einen adventlichen Nachmittag am 30. November.

Zu ihrem Recht kommen

Einen Vortrag zum Thema „Arzneimittel und Rabattverträge“ hielt der Meppener Apotheker Christian Behnes. Laurenz Schulte überbrachte die Grüße des SoVD-Kreisverbandes Emsland. Er berichtete, dass der SoVD sich für die Interessen seiner Mitglieder einsetze. Dies geschehe über die politische Einflussnahme auf allen Ebenen des Gemeinwesens und über die Unterstützung der Mitglieder bei der Durchsetzung ihrer sozialrechtlichen Ansprüche. „Deshalb bieten wir eine qualifizierte Beratung an, die unseren Mitgliedern hilft, zu ihrem Recht zu kommen. Unsere Sozialberatungsstellen in Lingen, Meppen und Aschendorf stehen dabei für Engagement und Kompetenz“, so Schulte. Mit dem im Jahr 2018 neu geschaffenen Beratungsangebot, der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), gebe es zusätzlich ein Hilfsangebot für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörigen an allen drei Standorten.