Polizei stellt Diebe bei Verkehrskontrolle in Meppen

Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/dpa

Meppen. Bei einer Verkehrskontrolle in Meppen haben Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag Diebesgut in einem Auto gefunden. Außerdem wurden mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln entdeckt.