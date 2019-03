Meppen . Von diesem Mitgliederansturm binnen weniger Monate ist die Nachbarschaftshilfe Meppen selbst überrascht. Knapp zwei Jahre nach seiner Gründungsversammlung zählt der Verein 570 Mitglieder, die meisten davon nehmen die Hilfsangebote in Anspruch.

Auf der anderen Seite haben wir zwischen 60 bis 70 Helfer", sagte Geschäftsstellenleiter Guido Sundag. "Dabei ist gerade die Zahl der Helfer ein enormer Erfolg", sagte Vorsitzender Franz Holtgreve während eines Pressegesprächs bei der Kreisverwaltung. Wenn er morgens aufwache, seien bereits viele Helfer im Einsatz. "Damit leisten wird ein großes Stück Sozialarbeit", lautet sein Fazit. Dabei stelle die Nachbarschaftshilfe fest, dass es durchaus Menschen gibt, die "sich im Alter noch engagieren wollen". Allerdings ergänzt Geschäftsstellenleiter Sundag auch: "Wir können noch weitere Helfer gebrauchen." Der Verein würde sich zudem freuen, wenn auch Jugendliche Tätigkeiten übernehmen würden. Starker Partner an der Seite des Vereins ist das Deutsche Rote Kreuz.

Die Nachbarschaftshilfe bietet vier großen Themenblöcke an. Die Hilfe im Haus reicht vom Einkaufen über Aufräumen bis zum Essen auf Rädern. Immer öfter würden Hilfen am PC oder am Smartphone nachgefragt.

Der Bereich "Hilfe rund um das Haus" reicht von der Gartenarbeit über den Winterdienst bis zur Grabpflege. Die Nachbarschaftshilfe stattet ihre Helfer sogar mit Jacken und Shirts aus. Bei den Fahrdiensten ist der Helfer im eigenen Fahrzeug unterwegs. Die Autos werden mit jedoch mit eigens dafür angeschafften Magnetschildern gekennzeichnet. Bislang wenig Zuspruch erhält der Mittagstisch für Senioren im DRK Wohnpark für acht Euro pro Portion.

Persönlicher Kontakt wichtig

Für viele ältere Menschen sei gerade der persönliche Kontakt immens wichtig: "Manchmal ist die Tasse Kaffee nach getaner Arbeit das Wichtigste", sagt Sundag. So erfahren die Helfer meistens "viel Dankbarkeit für ihren sehr gewissenhaften, ordentlichen und zuverlässigen Einsatz". Ziel müsse es sein, diese Qualität zu halten. Sehr gut besucht würde auch die Geschäftsstelle des Vereins Am Propst-Busch 5.

Sowohl die Helfer als auch die Menschen, die die Hilfe in Anspruch nehmen, zahlen einen Jahresbeitrag von 36 bzw. 48 Euro (Ehepaare) im Jahr. Schüler, Studenten und Hart IV-Empfänger müssen nur 12 Euro bezahlen. Die Helfer erhalten einen Vergütung von sieben Euro pro Stunde, Die Stundenpauschale beträgt neun Euro. Die Helfer sind versichert. Dies gilt auch für die Autofahrten. Allein im vergangenen Jahr leisteten die Mitglieder 2888 Arbeitsstunden. Das Einsatzgebiet umfasst die Stadt Meppen und ihre Ortsteile sowie Haren, Geeste und Haselünne.

Sundag konnte berichten, dass auch die Seniorenvertretung der Stadt Haren konkret überlegt, dem Meppener Beispiel zu folgen. Hierbei will die Nachbarschaftshilfe Meppen sie im Anfang unterstützen.

Erfolgreiche Sache

Landrat Reinhard Winter sprach von einer "erfolgreichen Sache". Sozialdezernentin Sigrid Kraujuttis, die nach eigen Angaben anfangs der Vereinsgründung durchaus skeptisch gegenüberstand, sagte: "Sie füllen eine wichtige Versorgungslücke gerade von Menschen, die noch keinen Versorgungsgrad besitzen." Für Meppen sei die Nachbarschaftshilfe eine gute Lösung. Dabei werde die Zahl der Pflegebedürftigen im Emsland von jetzt 15.000 binnen weniger Jahre auf 18.000 anwachsen.







Mehr Informationen unter www.nachbarschaftshilfe-meppen.de.