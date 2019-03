Meppener Helfer auch Ansprechpartner und Kümmerer

Meppen. Angebot schafft Nachfrage. Für die Nachbarschaftshilfe Meppen trift dies auf jeden Fall zu. Landkreis Emsland aber auch Stadt Meppen waren anfangs durchaus skeptisch, als Franz Holtgreve das Konzept 2017 vorstellte. Sie stellten die Frage: Brauchen wir so einen Verein überhaupt?

Die Zahlen geben eine klare Antwort: Dieses Hilfsangebot war überfällig und wird hoffentlich im Emsland in den kommenden Jahren viele Nachahmer finden. Der Verein übernimmt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe und füllt eine Versorgungslücke, die in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund des demografischen Wandels noch größer werden wird. Schon heute sind hauptamtliche öffentliche Stellen nicht in der Lage, diese unterschwelligen Hilfen zu leisten. Hinzu kommt der Umstand, dass in Folge des Fachkräftemangels Handwerksbetriebe immer häufiger kleinere Aufträge wie Gartenpflege absagen müssen.

Menschen vereinsamen

Ein ganz wichtiger Aspekt ist zudem der zwischenmenschliche Kontakt. Immer mehr Menschen vereinsamen. So ist nicht selten die Tasse Kaffee nach geleisteter Arbeit des Helfers weit mehr als ein kleines Dankeschön. Sie gibt demjenigen, der die Hilfe in Anspruch nimmt zudem die Sicherheit und das Gefühl, dass er nicht alleine gelassen wird. Insofern sind die Helfer auch wichtige Zuhörer, Ansprechpartner und sogar Kümmerer.