Meppen. Die Natur hält, wenn auch vom Menschen längst nicht mehr unbeeinflusst, viele Überraschungen bereit. Schlehenblüte, Rosen in sommerlichen Gärten, Tanz des bunten Herbstlaubs. Jutta Over nimmt sie bewusst wahr, streift gern durch Flora und Fauna. Ihren Eindrücken gibt sie lyrisch Ausdruck. Mit einem Gedichtband.

Die Meppener Biologin und Autorin nimmt die Leser in ihrem neuen Buch „Spazierstücke“ mit auf ihre Streifzüge durch Gärten und Parks, zu den Wildgänsen im Moor, in den frühlingshaften Laubwald, zum Abend am Fluss. Das Cover des 132-seitigen Werks ziert eine Collage aus verschiedenen Wegmarkierungen: Das H zum Beispiel steht für den Hermannsweg, ein Wegweiser steht für Overs Heimatstadt Göttingen.

Seit 2004 beschäftigt sich die Diplom-Biologin, die für den Naturschutzbund Emsland-Bentheim arbeitet, in ihrer Freizeit intensiver mit Literatur. „Literaturforen im Internet, in denen man mit anderen Lyrikern über die Texte diskutieren kann, helfen mir dabei. Dadurch habe ich sehr viel über Versformen, Stilmittel usw. gelernt". Mit der Zeit nahm sie auch erfolgreich an einigen Literaturwettbewerben teil. Auf einen bestimmten Stil legt sie sich ungern fest. „Ich liebe die Sprache als Gestaltungsmaterial und probiere einfach alles aus.“

Dass sich ihr neuer Gedichtband mit der Natur befasst, kommt nicht von ungefähr. Sie ist dort ständig unterwegs. An Ems und Hase, im Wald, im Moor. „Zu jeder Jahreszeit erlebt und beobachtet man dort andere Dinge, oft nur Kleinigkeiten. Eine Tierspur, Blüten und Früchte, Vogelgesänge. Außerdem ist die Atmosphäre immer wieder anders.“ Das möchte Over in Erinnerung behalten und mit anderen Menschen teilen. „Ich würde mir wünschen, dass die Leser durch das Büchlein zu vielen eigenen Entdeckungen in der Natur angeregt werden.“



Vollmond spiegelt sich

Da ist zum Beispiel der abendliche Spaziergang am Fluss entlang. Der Vollmond spiegelt sich im Wasser. Das Spiegelbild bleibt immer neben ihr, hält mit ihr Schritt. Daraus ist das Gedicht „Mond bei Fuß“ entstanden: „Flussaufwärts weicht der Mond nicht von meiner Seite.“ So beginnt es.

Dort da sind im Jahreslauf „diese wunderbaren Naturphänomene, die ich auf keinen Fall verpassen möchte“. Auch ihnen hat die Autorin Gedichte gewidmet. Die Blüte Tausender Buschwindröschen, die sich wie kleine Satellitenschüsseln zur Sonne im Biener Busch hinwenden, beschreibt sie so: „Die Anemonen wenden die Kronen, richten die Schüsseln, empfangen das Lenzprogramm, strahlen es aus, verblümt für die Bienen, und ich bin eine von ihnen.“



Weißdornbüsche besonderes Schauspiel der Natur

Im Hasetal ist das Aufblühen der Schlehen und Weißdornbüsche ein besonderes Schauspiel der Natur. Over suchte bei der Arbeit an ihrem neuen Werk nach alten Namen für die Heilpflanze und hat in einem Buch das Wort „Mehlweibchen“ dafür gefunden. Das baute sie in ihr Gedicht dazu ein: „Im Mai mal die Mehlweibchen sehen, wie sie weiß bekränzt über Weiden wirbeln.“

Dieses wie die meisten in „Spazierstücke“ hat Bezug zum Emsland. Aber es gibt auch einige über Erlebnisse auf Nordseeinseln, in Frankreich oder am Rhein.

Die Texte sind in sechs Kapitel gruppiert. Eins für jede Jahreszeit. Ein weiteres widmet sich Gärten, Parks und, ja, sogar Friedhöfen. Darunter findet man zum Beispiel einen Text, den sie verfasste, nachdem sie beim „Tag der offenen Gartenpforte“ in der Grafschaft Bentheim war. „Ich war so fasziniert von der Verschiedenartigkeit der Gärten, dass ich meine Eindrücke festhalten musste.“ Ein sechstes Kapitel beschäftigt sich mit den Kapriolen des Wetters, mit Regen, Wind und dem Abendhimmel. Darin geht es auch um Wetterextreme, um die Naturgewalt sowie den Ausbruch des Eyjaffjallajökull und das Chaos, das dadurch verursacht wurde.

Over fesselt mit einem reichhaltigen Wortschatz, eigenen Wortschöpfungen und ihrem in Reime gefassten fokussierten Blick auf die großen und kleinen Wunder der Natur. Kritische Töne lässt sie dabei durchaus ebenfalls anklingen. „Das bleibt nicht aus, wenn man wie ich jahrzehntelang im Naturschutz arbeitet.“ Das Gedicht „Lamento fluviale“, die Klage eines begradigten Flusses, und der Text „Im Paradies“ gehören dazu. Wenn die Autorin dazu unter anderem schreibt „Die Dezibel der Nachtigall am Straßenraumbegrenzungswall“, muss man das als Meppener unweigerlich als Anspielung auf den Straßenlärm beim Versener Paradies verstehen.

Ausdruck der Sprache

„Spazierstücke“ ist aber nicht nur ein Streifzug durch die Natur, sondern gleichzeitig ein Ausflug in die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache. Wie kann man etwa das Durcheinander von Hopfen und Efeu auf einem Dach besser beschreiben? Als klassisches Sonett oder als moderne Wortinstallation? Die Leser können das selbst entscheiden, sie finden beide Varianten in dem Buch. Es gibt gereimte und ungereimte Texte sowie die verschiedensten Versformen. Und viel Sprachspielerei.

Wer an der nicht nur beim Lesen Spaß hat, sondern ihr lauschen möchte, hat bei verschiedenen Bühnenprogrammen Gelegenheit, in denen Over mitwirkt. Sie präsentiert ihre Gedichte unter anderem mit dem Vogelstimmenimitator Uwe Westphal, dem Pianisten Rainer Rohe und seit Neuestem mit der Harfenisten und Sängerin Henriette de Groot. Vorgelesen bzw. laut rezitiert, wirken viele Texte noch lebendiger.

Jutta Over, „Spazierstücke – Gedichte“, erschienen im Februar 2019 im Verlag BoD, Books on Demand, Norderstedt. Das Buch ist in Buchhandlungen, über den Online-Buchhandel und bei der Autorin erhältlich. Händler können es über das Barsortiment des Großhandels beziehen. Paperback, 132 Seiten, Preis: 9,80 Euro, ISBN: 978 - 3 - 7481 - 9262 - 6