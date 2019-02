Meppen. Der Meppener Konrad Schepers erhielt kürzlich, wie viele andere Haushalte in der Kreisstadt auch, seine Wasserkostenabrechnung für das Jahr 2018. Obwohl er nahezu den gleichen Verbrauch hatte wie im Jahr davor, muss er nun mehr zahlen. Er prüfte die Rechnung und kam zu einem Ergebnis, das ihn verärgerte.

Als regelmäßiger Besucher der Ratssitzungen der Stadt Meppen hatte Schepers auch jene Sitzung besucht, in der die Erhöhungen der Wassergebühren vorgestellt wurden. Seinerzeit sei von einer moderaten Kostensteigerung die Rede gewesen, erklärt Schepers. Als seine Jahresabrechnung bei ihm im Briefkasten landete, rechnete er nach. Das Ergebnis: Ausgehend von einem identischen Verbrauch von 100 Kubikmetern, muss er jetzt 30,55 Euro mehr pro Jahr zahlen. Verglichen mit den Kosten aus dem Vorjahr ist dies eine Kostensteigerung von fast zehn Prozent. "Ich finde, dass man da nicht von einer moderaten Erhöhung sprechen kann", sagt der 65-Jährige verärgert.

Abwassergebühr um 70 Prozent gestiegen

Im Einzelnen haben sich die Kosten beim Trinkwasser um 4,2 Prozent und beim Abwasser um 7,9 Prozent pro Kubikmeter erhöht. Während die Grundgebühr beim Trinkwasser um 5,4 Prozent angehoben wurde, wurde die Grundgebühr beim Abwasser um stolze 70,1 % erhöht. Diese Kostensteigerung treffe besonders Geringverbraucher, erklärt Schepers. Also Haushalte, in denen wenig Personen lebten oder auch bewusst Wasser gespart werde.

Zehn Jahre konstante Gebühren



Unsere Redaktion hakte bei der Stadt Meppen nach, die erklärte, dass sämtliche Wassergebühren fast zehn Jahre konstant gehalten wurden. Die Gebührenerhöhungen seien unter anderem erforderlich aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen, zum Beispiel bei der Wasserentnahmegebühr oder der Klärschlammverwertung. Darüber hinaus wären erhebliche rückläufige Wasser- bzw. Abwassermengen aus dem industriellen Bereich zu verzeichnen, die auch eine Erhöhung der Wasser- bzw. Abwassergebühr zur Folge hätten. Die Gebührenerhöhungen seien aber insgesamt als sehr moderat einzustufen. Und auch mit heutigem Stand lägen die Stadtwerke Meppen immer noch um rund 20 Prozent unter dem Durchschnittstarif benachbarter Wasserversorgungs- und Abwasserbetriebe.

Neubau kein Grund für Preissteigerung

Der Neubau der Stadtwerke in der Gymnasialstraße sei nicht ursächlich für die Gebührenerhöhungen. Weiter sei der Neubau notwendig gewesen, da die vorherigen Büros - auch ohne die Verbrauchsabrechnung - schon länger an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen und für die Kunden wenig einladend gewesen wären. Mit dem Neubau hätten dann auch die räumlichen Voraussetzungen für die Einführung der Verbrauchsabrechnung für Wasser und Abwasser in Eigenregie geschaffen werden können.

Viele Menschen schätzen den direkten Kontakt zu persönlichen Ansprechpartnern anstelle der Anonymität von Call-Centern oder Online-Beratungen. Zahlreiche Kunden nutzten bereits seit 2017 die Möglichkeit des persönlichen Gesprächs und zeigten sich über die Präsenz der Mitarbeiter vor Ort sehr erfreut.