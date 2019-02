Meppen. Kurz vor den Halbjahreszeugnissen standen für die Drittklässler der Meppener Paul-Gerhardt-Schule die Bundesjugendspiele Schwimmen auf dem Programm. Dabei beeindruckte vor allem ein Schüler.

Fünf Kinder erreichten so viele Punkte, dass sie eine Ehrenurkunde bekamen. Jannis Hartholt aus der Klasse 3b zeigte in allen Disziplinen sehr gute Leistungen und erreichte mit 45 Punkten die höchstmögliche Punktzahl. „Für den Wettkampf Schwimmen im Rahmen der Bundesjugendspiele müssen drei Disziplinen absolviert werden“, erklärt Schwimmlehrerin Renate Jansen. Die Schülerinnen und Schüler mussten je nach Alter 25 oder 50 Meter in Bauchlage und in Rückenlage schwimmen. Außerdem stand Streckentauchen mit Abstoßen vom Rand auf dem Programm. „Jannis war hochkonzentriert und motiviert bei der Sache. Er war nicht nur beim Schwimmen schnell, sondern er tauchte auch noch deutlich weiter, als es die Wertungstabellen für seinen Jahrgang vorsehen“, beschreibt Jansen die herausragende Leistung des achtjährigen.

Acht weitere Kinder konnten sich über eine Siegerurkunde freuen, wobei zwei von ihnen nur um einen Punkt eine Ehrenurkunde verfehlten. Alle anderen bekamen eine Teilnahmeurkunde. Besonders erfreulich war, dass sich auch Kinder, die erst kürzlich ihr „Seepferdchen“ bekommen hatten, beim Schwimmen und Tauchen so angestrengt haben, dass sie dafür mit einer Urkunde belohnt werden konnten.

Der Schwimmunterricht hat an der Paul-Gerhardt-Schule, die bereits dreimal als „Sportfreundliche Schule“ zertifiziert wurde, einen hohen Stellenwert. Im zweiten Halbjahr des zweiten Schuljahres beginnt der Schwimmunterricht für die Mädchen und Jungen, die dann auch am Wettbewerb „Niedersachsen schwimmt“ des Landesschwimmverbandes Niedersachsen teilnehmen. Zum Abschluss des Schwimmunterrichts werden dann im dritten Schuljahr die Bundesjugendspiele Schwimmen durchgeführt.