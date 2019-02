Osnabrück/Meppen. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ist ein 37-Jähriger aus dem mittleren Emsland zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte eingestanden, in drei Fällen sexuelle Handlungen an der Tochter eines befreundeten Ehepaares vorgenommen zu haben.

Es war wie in vielen derartigen Fällen ein guter Freund der Familie. Die langjährige Freundschaft war voll gegenseitigen Vertrauens, so dass die Eltern keinen Argwohn gegen den Angeklagten hegten und ihre Kinder gelegentlich seiner Obhut anvertrauten, wenn sie mal ausgingen. Eines Tages hatte sich die damals siebenjährige Tochter jedoch entschieden dagegen gewehrt, bei dem Freund er Familie zu bleiben. Als die Mutter nachfragte, hatte sie nach einigem Zögern gesagt, er „macht immer Sachen, die er nicht machen darf. Aber ich darf nichts darüber sagen“.

„pädophile Nebenströmung“

Das hatte den Fall ins Rollen gebracht. Die Mutter des Mädchens hatte die Polizei eingeschaltet. Dort gestand der 37-Jährige den dreifachen Missbrauch. Die Taten hatten sich im Zeitraum 2015/2016 zugetragen. Einmal hatte er während eines Waldspaziergangs sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen, zwei weitere Male in der elterlichen Wohnung. Im Verfahren vor dem Landgericht ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger eine Erklärung abgeben, in der die zuvor gemachten Aussagen wiederholte. Ein vom Gericht hinzugezogener Sachverständige Angeklagten eine „pädophile Nebenströmung“ bescheinigt, die bereits Jahrzehnte vorher diagnostiziert worden war und wegen der er sich damals in therapeutische Behandlung begeben hatte.

Nach Ende der Beweisaufnahme forderte der Staatsanwalt ein Strafmaß von vier Jahren wegen sexuellen Missbrauchs in drei Fällen, dabei zwei Fälle von schwerem Missbrauch. Er hielt dem Angeklagten zugute, durch sein frühzeitiges Geständnis eine Vorladung des Opfers zum Verfahren unnötig gemacht zu haben. „Das Mädchen musste hier nicht noch einmal durch die Mangel gedreht werden“, äußerte er sich. Außerdem leide das Mädchen, so hatte es die Mutter dem Gericht mitgeteilt, nicht unter Folgen des Geschehens. Erschwerend sei aber festzuhalten, so machte der Ankläger deutlich, dass der Angeklagte von seinen Sexualpräferenzen gewusst und trotzdem die Kinder eingehütet habe.

Nicht heilbar

Die Anwältin der Nebenklage, die die Interessen des Mädchens vertrat, thematisierte den Vertrauensmissbrauch, dem Kind und Eltern zum Opfer gefallen waren. Auch habe er schon lange Zeit um die eigene sexuelle Ausrichtung gewusst. „Der Gutachter hat uns dargelegt, Pädophilie ist nicht heilbar. Aber der Umgang damit ist erlernbar“, hielt sie dem 37-Jährigen vor. Der Verteidiger sah die Tatvorwürfe als minder schwere Fälle und bat das Gericht in seinem Plädoyer um eine milde Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Sein Mandant keine Gewalt angewandt, zeige Reue, bemühe sich um eine Therapie und habe signalisiert, Wiedergutmachung leisten zu wollen.

Das reichte den Richtern der 3. Großen Strafkammer jedoch nicht. „Einen minder schweren Fall können wir hier nicht sehen. Vielmehr haben wir es hier mit dem Normalfall zu tun den sich der Gesetzgeber vorgestellt hat, als er ein Strafmaß von mindestens zwei Jahren festgeschrieben hat“, erklärte die Vorsitzende. Das Urteil lautete auf eine Haftzeit von drei Jahren und drei Monaten, zusätzlich hat der Angeklagte ein Schmerzensgeld zu zahlen. In der Haft wird er sich in eine Sozialtherapie begeben.