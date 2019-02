Sögel. Die Gemeinden Klein Berßen, Groß Berßen und Stavern werden unter Federführung des Amtes für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Geschäftsstelle Meppen in die Planungen zu zwei Flurbereinigungsverfahren Groß Berßen und Klein Berßen-Stavern einsteigen. Darauf einigten sich die Eigentümer landwirtschaftlich genutzter Flächen aller drei Gemeinden bei zwei Informationsveranstaltungen.

Anita Schleper, Dezernatsteilleiterin der Behörde in Meppen, erklärte, dass üblicherweise neben dem allgemeinen Ziel der Flurbereinigung, nämlich der Optimierung der Flächenzuschnitte, auch der landwirtschaftliche Wegebau und ökologische Ziele im Mittelpunkt dieser Flurneuordnung stehen können. In enger Abstimmung mit den Grundstückseigentümern und dem Landkreis Emsland als untere Naturschutzbehörde könne es in dem ausgewählten Gebiet zu sehr nachhaltigen Gewässerentwicklungsmaßnahmen an und in der Nordradde kommen.

Die Bürgermeister der Gemeinden Groß Berßen, Klein Berßen und Stavern sowie die Gemeinderäte waren im Vorfeld darüber informiert worden, dass sich für die Berßener und Staverner Landwirte in diesem Zusammenhang die große Chance eröffne, dass die Maßnahmen in der Flurbereinigung mit 75-prozentiger Förderung durch das Land Niedersachsen, Bund und EU umsetzen zu können. Einig sind sich die Gemeinderäte bereits darüber, weitere kommunale Mittel aus den Gemeindehaushalten für Wegebaumaßnahmen zur Verfügung zu stellen, so dass die Grundstückseigentümer am Ende nur wenige Prozentpunkte selbst beitragen müssten. Samtgemeindebürgermeister Günter Wigbers sieht eine einmalige Chance für die Gemeinden auf dem südlichen Hümmling, in den nächsten 10 Jahren Fördergelder in großem Umfang für ohnehin anstehende Projekte und den Wirtschaftswegebau einwerben zu können.

Großer Konsens ist das Ziel

Schleper erklärte als Einstieg in die Diskussion mit den Landwirten das Verfahren einer Flurbereinigung. „Unser Ziel ist es, Flurbereinigungen in großem Konsens durchzuführen. Daher diskutieren wir heute bereits vor Einleitung eines Verfahrens mit den voraussichtlich beteiligten Grundeigentümern und Bewirtschaftern sowie den verschiedenen Interessenvertretern mögliche Zielvorstellungen.“ Erst danach würden gemeinschaftlich Projektmaßnahmen mit den Betroffenen geplant und umgesetzt. Mit Anordnung des Verfahrens bildet sich aus den Grundstückseigentümern die Teilnehmergemeinschaft (TG). Diese wählt aus ihren Reihen den Vorstand, der die Geschäfte der TG führt. „Die Kompetenz, die Aufgaben und die Entscheidungen liegen somit ganz nah bei den Betroffenen“, erklärte Schleper. „Die Vorstandsmitglieder der TG arbeiten ehrenamtlich. Sie bringen sich in die Flurneuordnungsverfahren mit ihrer ganzen Erfahrung als kompetenter Partner vor Ort ein und wirken maßgeblich mit an einer nachhaltigen Entwicklung von attraktiven, wirtschaftlich starken und lebenswerten Regionen.“

In diesem intensiven Diskussionsverfahren würden die Ziele des Verfahrens konkretisiert, die zu erwartenden Kosten ermittelt und die zu erwartende Wirkung des Verfahrens erarbeitet. Sie wies auf Anfrage ausdrücklich darauf hin, dass die in Aussicht stehende Flurbereinigung auf dem südlichen Hümmling in keinem Zusammenhang mit der Planung der Europastraße stünde. Für die geplanten Maßnahmen an der Nordradde würden der Landwirtschaft keine Flächen entzogen, im Gegenteil habe der Landkreis signalisiert, aus seinem Eigentum Tauschflächen zur Verfügung zu stellen.

Die anwesenden Grundstückseigentümer aus Klein Berßen, Groß Berßen und Stavern zeigten sich am Ende überzeugt von der Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens. Es wurden zwei Arbeitskreise gegründet, die die Verfahren in Gang setzen wollen.