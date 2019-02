Meppen. Am Mittwoch hat die Wehrtechnische Dienststelle in Meppen den Schieß- und Sprengbetrieb wiederaufgenommen. Allerdings gilt: Noch wird nicht ins Moor geschossen.

Die ersten Versuche erfolgten am Morgen mit neuen Maschinengewehren. Die Bundeswehr hatte dazu die Bürgermeister und Vertreter der Schießplatzrandgemeinden eingeladen.

Wie Brigadegeneral Thorsten Puschmann, Abteilungsleiter beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz, mitteilte, können seit Mittwoch rund 70 Prozent aller Versuche, die bis zum Moorbrand auf der WTD 91 üblich und notwendig waren, nun wieder durchgeführt werden.

Damit folge die WTD einem fünfstufigen Plan, den das Bundesverteidigungsministerium gemeinsam mit den zuständigen Stellen nach dem Moorbrand erarbeitet und im Moorbrandbericht Ende Januar veröffentlicht hatte.

Der größte mit Messinstrumenten ausgestattete Schießplatz Europas hatte seinen Versuchsbetrieb im September 2018 vorläufig eingestellt. Zunächst sollte sichergestellt werden, dass es bei künftigen Schießversuchen nicht wieder zu einem außer Kontrolle geratenden Feuer kommen kann.

In Stufe eins war die WTD schon am 26. November eingetreten, sie ermöglichte Laborarbeit. Die Stufen zwei und drei gelten seit diesem Mittwoch und umfassen verkürzt gesagt Schieß- und Sprengversuche in geschlossenen und gedeckten Stellungen im Kernbereich des 192 Quadratkilometer großen WTD-Geländes.



Erst ab der Phase 4 begänne dann das Schießen auf Zielflächen außerhalb des Kernbereichs, jedoch noch immer nicht ins Moor. Dies wäre erst mit Freigabe von Phase 5 der Fall. Für jede Phase werden die Voraussetzungen nach Angaben von General Puschmann im Bundesverteidigungsministerium geprüft und freigegeben.

Puschmann betonte, der Übergang in die aktive Versuchsphase sei von enormer Bedeutung für den Standort Meppen, aber auch für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr und die Sicherheit der Soldaten. Die WTD 91 sei in der Region verankert und sehr darum bemüht, verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen.

Das bestätigte der stellvertretende Dienststellenleiter der WTD 91, Frank Dosquet: „Wir haben enorme Belastungen in der Region ausgelöst und stellen uns der Verantwortung.“

Stellen uns der Verantwortung

Wann der Eintritt in Phase 4 und 5 erfolgen kann, blieb am Mittwoch derweil offen. Infolge des Moorbrandes hatte die Bundeswehr angekündigt, dass die technische Ausstattung deutlich verbessert werde. Unter anderem ist die Anschaffung zweier Moorraupen zur Bergung von Blindgängern angekündigt, ebenso soll es einen Moorbagger für den vorbeugenden Brandschutz oder einen neuen Bergepanzer geben. Geplant sind zudem unter anderem die Wiedereinrichtung des Dienstpostens „Stellvertretender Dienststellenleiter“ und die Verbesserung interner Abläufe.





Ob alle geplanten Anschaffungen vor Erreichen der Phase 4 erfolgt sein müssen, wurde nicht klar. Sicher sei, dass alle beauftragt worden seien, sagte Frank Dosquet. Das gelte auch für die Erfassung der ökologischen Schäden und ein 2019 startendes und auf zehn Jahre angelegtes Monitoring der Tier- und Pflanzenarten in der Tinner Dose. Bis hier konkrete Ergebnisse zu erwarten seien, könnten aber einige Jahre vergehen, hieß es.

WTD von nationalem Interesse

Kreisrat Marc-André Burgdorf betonte als Vertreter des Landkreises ebenso wie Günter Wigbers, Samtgemeindebürgermeister in Sögel, dass die WTD an sich nie infrage gestanden habe, sondern zweifellos ein wichtiger Bestandteil des Emslandes und zudem von nationalem Interesse sei.

Man habe sich im gemeinsamen Gespräch darauf verständigt, dass die Zusammenarbeit der Bundeswehrfeuerwehr mit den umliegenden kommunalen Wehren verbessert und auch geprobt werden solle. Burgdorf betonte abschließend: „Der Moorbrand ist jetzt vorbei.“

Vermutlich in der ersten Märzwoche will die WTD Blindgänger sprengen, die zum Teil aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und im Zuge des Moorbrandes entdeckt worden waren (wir berichteten). Frank Dosquet betonte, dies gehöre eigentlich zum Kerngeschäft der Dienststelle, werde häufiger durchgeführt und normalerweise gar nicht öffentlich angekündigt.

Man habe eine Blindgängersprengung für vergangene Woche ausnahmsweise dennoch angekündigt, um Irritationen aufgrund der Detonationsgeräusche zu vermeiden. Die Sprengung war aus internen Gründen dann verschoben worden.