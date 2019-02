Meppen. Seit einem halben Jahrhundert setzen Frauen aller christlichen Glaubensrichtungen in Meppen anlässlich des Weltgebetstags ein Zeichen für die Ökumene, christliche Werte und für ein solidarisches Miteinander. Konfessionsübergreifend organisieren Frauen weltweit ökumenische Gottesdienste zum Weltgebetstag, der jährlich am 1. März stattfindet.

In Meppen sind in diesem Jahr 14 Frauen aus sieben Kirchengemeinden beteiligt. Die Meppener Gemeinden wechseln sich mit der Ausrichtung ab. In diesem Jahr wird der Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Bethlehem-Gemeinde gefeiert.

Für die Organisatorinnen ist der Weltgebetstag 2019 ein besonderer Anlass, denn er findet hier zum 50. Mal statt. Organisationsleiterin Antje Middelberg, Mitglied der Bethlehem-Gemeinde, und Teamkollegin Elvira Bernzen von der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus freuen sich auf das Jubiläum, auch wenn sie betonen, dass der Weltgebetstag in jedem Jahr ein bereichernder Anlass sei, der einen nachhaltigen Eindruck hinterlasse.

Gelebte Ökumene

Deshalb sind sie sich einig, dass der Weltgebetstag in Meppen eine Erfolgsgeschichte ist. „Viele Menschen besuchen jedes Jahr den Gottesdienst“, so Bernzen. Der Austausch über die Konfessionsgrenzen hinweg habe einen großen Stellenwert und trage zum Erfolg der Veranstaltung bei, macht Middelberg deutlich. In Meppen werde die Ökumene gelebt, bestätigt Bernzen und ergänzt: „Der Glaube, die christlichen Werte und sowie der Respekt und die Achtung anderer Kulturen stehen ebenso im Mittelpunkt.“ Das spreche viele Menschen an.

Der Gottesdienst findet unter einem bestimmten Motto statt, das von einem Komitee aus jeweils einem anderen Land ausgearbeitet wird. Das diesjährige Motto trägt den Titel „Kommt, alles ist bereit“. Der Satz stammt aus dem Lukas-Evangelium und bezieht sich auf ein Gleichnis, das davon handelt, wie gesellschaftliches Miteinander gelingen kann. Frauen aus Slowenien haben dieses Motto vorgeschlagen und zudem die passende Gottesdienstgestaltung ausgearbeitet. Slowenien ist gleichzeitig selbst Thema des Weltgebetstags. Um die Themen umsetzen zu können, hat sich das Organisationsteam aus Meppen während eines Seminars im Ludwig-Windthorst-Haus intensiv vorbereitet. „Wir haben uns mit dem Motto des Weltgebetstags auseinandergesetzt und überlegt, wie wir unseren Gottesdienst feiern möchten“, sagt Middelberg.

Musik und Spezialitäten

Geplant sei unter anderem, während des Gottesdienstes bei einer Gesprächsrunde Texte vorzulesen, die beispielhaft von den Sorgen, Hoffnungen, Wünschen und Nöten der Frauen aus Slowenien erzählen. Dabei sitzen die Vortragenden an einem gedeckten Tisch, der das Motto widerspiegelt. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgt die Musikgruppe Via Canta. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Treffen statt, bei dem slowenische Spezialitäten präsentiert werden. „Besucher erhalten so die Gelegenheit, dieses schöne, aber noch weitgehend unbekannte Land kennenzulernen“, so Bernzen.

Daneben wird für einen guten Zweck gesammelt. Die Kollekte ist in diesem Jahr für die Menschenrechtsorganisation Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) bestimmt, die Familien von gewaltsam Verschwundenen rechtlich berät und begleitet. „Wir freuen uns auf den Gottesdienst und auf den gemeinsamen Austausch, zu dem nicht nur Frauen, sondern alle Interessierten herzlich eingeladen sind“, betont Middelberg.

Das Programm im Überblick

Der Weltgebetstag ist weltweit die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen. Unter dem Motto „Informiertes Beten – betendes Handeln“ feiern Frauen in mehr als 170 Ländern diesen Gottesdienst. Auch im mittleren Emsland gibt es zum Weltgebetstag am Freitag, 1. März, in vielen Gemeinden Gottesdienste und Anschlussveranstaltungen.

Um 19 Uhr ist in der Bethlehem-Kirche in Meppen ein ökumenischer Gottesdienst vorgesehen. Im Anschluss sind die Besucher zu einem geselligen Austausch in das Gemeindehaus eingeladen. In Haselünne wird in der St.-Vincentius-Kirche um 18.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst ausgerichtet. Danach ist ein geselliger Abschluss mit einem landestypischen Imbiss in der evangelisch-lutherischen Kirche geplant.

Die KfD Apeldorn hat in der St.-Antonius-Kirche in Apeldorn um 19 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag sowie ein gemütliches Beisammensein im Gemeindehaus vorbereitet. Die Twister Kirchengemeinden feiern den Weltgebetstag um 19 Uhr in der evangelisch-lutherischen Nazarethkirche. In Herzlake findet der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag um 19 Uhr in der Kirche der evangelisch-lutherischen Christus-Gemeinde statt. Im Gemeindehaus wird im Anschluss ein Imbiss mit slowenischen Gerichten gereicht.