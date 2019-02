Meppen/Haren. Am Amtsgericht Meppen ist am Mittwochmorgen eine Verhandlung gegen einen 38-jährigen Harener geführt worden. Er soll eine Frau vergewaltigt haben. Ein Urteil gibt es allerdings noch nicht.

Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, eine Frau zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben und ihr Verletzungen an der Nase, der Stirn und am Rücken zugefügt zu haben. Zuvor sollen die beiden mit der Verlobten des Angeklagten und ihrem Sohn zusammen in einer "parkähnlichen Anlage" Alkohol getrunken haben. Alle vier beteiligten Personen sind polnischer Staatsangehörigkeit.

Opfer stark betrunken

Die Gruppe soll sich nachmittags in dem Park zusammengefunden haben. Abends seien sie dann zusammen in die Wohnung des Angeklagten und seiner Verlobten gegangen, heißt es in der Anklageschrift. Weiter erklärte die Staatsanwaltschaft, dass das mutmaßliche Opfer, das zu dem Zeitpunkt schon stark alkoholisiert gewesen sein soll, in ein Bett gelegt wurde, um dort zu schlafen. Während die 52-jährige Verlobte des Angeklagten und ihr Sohn für kurze Zeit die Wohnung verließen, soll der Angeklagte das mutmaßliche Opfer in ihrem Bett aufgesucht haben und sie vergewaltigt haben.

Während der Angeklagte die Tat bestreitet, aber keine weiteren Angaben zu der Sache machen möchte, verweigerte seine Verlobte die Aussage komplett. Dadurch verzögerte sich die Verhandlung, weil die weiteren Zeugen erst zu einer späteren Uhrzeit geladen waren. Der zweite beteiligte Mann, der Sohn der 52-Jährigen, erschien nicht zu seiner Vernehmung. Das mutmaßliche Opfer dagegen weilt nach Aussage des Richters wieder in Polen, allerdings konnte sie wegen des unbekannten Ortes nicht geladen werden.

Nackt im Bett

Weitere Aufschlüsse sollten die Zeugenaussagen von zwei Polizistinnen und eines Rettungssanitäters geben. Sie alle bestätigten die Anklageschrift dahingehend, dass sie die Verletzungen der Frau sowie eine starke Alkoholisierung festgestellt haben. "Eine Vernehmung war am gleichen Abend nahezu unmöglich", sagte eine Beamtin. Die Alkoholtests bestätigten ihre Aussage: bei der Frau wurden an dem Abend 2,55 Promille gemessen, beim Angeklagten waren es 1,77 Promille. Die Polizistin schilderte, dass sich die Frau nicht an den Geschlechtsverkehr habe erinnern können und "erschrocken" gewesen sei, als sie davon erfuhr. Ihre Kollegin beschrieb, wie sie das mutmaßliche Opfer in der Wohnung aufgefunden habe:

"Sie lag unter einer Bettdecke und war splitternackt, nur mit Socken bekleidet. Ich habe versucht sie anzusprechen und sie geschüttelt, sie hat aber nicht reagiert."

Die Aussagen der Polizeibeamten wurden mit Fotos belegt, die von der Polizei am Tatort und auf der Dienststelle gemacht wurden. Sie zeigten die Wohnung des Angeklagten und das Schlafzimmer, in dem die Tat stattgefunden haben soll. Auf den Fotos war außerdem das mutmaßliche Opfer nackt im Bett liegend zu sehen. Auch die Verletzungen an Gesicht und Rücken wurden dokumentiert.



Aufgrund des Fernbleibens des Sohnes der Verlobten des Angeklagten, muss die Verhandlung fortgesetzt werden. Zwischen ihm und dem Angeklagten soll es nach der Tat noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Fortsetzungstermin ist anberaumt für Montag, den 18. März, um 13.15 Uhr.