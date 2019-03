Meppen. Artur Gaas liebt Sport. Damit Kinder Zugang dazu bekommen, trainiert er ehrenamtlich Jüngere unter anderem im Ringen.

Jeden Dienstagnachmittag treibt Artur Gaas eine Gruppe von Kindern durch die Sporthalle des ehemaligen Sportparcs in Meppen-Nödike. Vom Vierjährigen bis zu jungen Menschen in Gaas´ Alter sind dabei. Alle hören auf das Kommando des jungen Trainers.









Schon früh hatte auch er mit dem Ringen begonnen. „Mein Vater ist Ringer, so bin ich dazu gekommen", erzählt der Schüler der Johannesschule. Anfangs hatte er mit seinem Vater in Dörpen trainiert, seit gut zwei Jahren gibt es aber auch eine Ringerabteilung beim TV Meppen. Arturs Vater Dimitrij Daas, Wladimir Degenhart und Eugen Helmut sowie weitere Sportler hatten die Abteilung aufgebaut, der zweite überhaupt im gesamten Emsland. Gut 40 Sportler trainieren heute regelmäßig in der Halle. Mit Erfolg, wie sich noch kürzlich zeigte, als mehrere vordere Plätze bei den norddeutschen Meisterschaften erzielt wurden. Auch Artur hatte den zweiten Platz im griechisch-römischen Ringstil erreicht, ebenso einen beachtlichen dritten Platz im Freistilringen. „Ziel ist es, den Gegner aus dem Stand in die Bodenlage und mit beiden Schultern auf die Matte zu legen", erläutert der Schüler den Sport. Im griechisch-römischen Stil sind dabei nur Griffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt, während beim Freistilringen auch Angriffe mit den eigenen Beinen und gegen die Beine des Gegners gestattet sind. Äußerst Kräftezehrend, wie Arturs Vater weiß. Auch er nimmt an Wettbewerben teil, hat so manchen Erfolg vorzuweisen. Begeistert ist er von der Trainingsunterstützung seines Sohnes. „Artur hilft mir in jeder freien Minute, trainiert die Jüngsten und nimmt mir so viel Arbeit ab", meint er. Dabei geht es beim Training der Jüngsten weniger um den Kampfsport, sondern vielmehr um die Stärkung der Muskulatur, der Fitness „und vor allem darum, die Lust am Sport generell zu wecken", wie Arthur sagt. Deshalb ist ihm wichtig, viele Spiele in sein Training einzubauen. „Die Kinder sollen Spaß haben und gleichzeitig ihre Motorik trainieren."





Etwa sechs bis zehn Kinder nehmen jeden Dienstag am Training teil. Rennen, rollen vorwärts und rückwärts, lernen Sprungübungen. Immer unter dem wachsamen Auge vom Sportbegeisterten Artur. Neben Ringen spielt er Fußball in der D3 des SV Meppen, fährt Rennrad und hat sich auch schon im Tanzen versucht. „Sport ist mein Leben“, sagt der Meppener, verhehlt aber nicht seine Lust am Schlagzeugspiel. Doch das muss derzeit etwas zurückstehen. Denn der nächste Ringwettkampf steht an. Dabei haben die Meppener Heimvorteil, denn die Niedersachsen-Meisterschaft im Ringen für die A, B, C und D-Jugend im Griechisch-Römischen Stil findet am 9. März ab 11 Uhr in der Stadtsporthalle Nagelshof in Meppen statt.

Lokalmatador Gaas sieht gute Chancen für sich und seine Kollegen und hofft natürlich auch auf viele Zuschauer. „Natürlich kommt meine Trainingsgruppe und feuert mich an", lacht er. Doch auch einem breiten Publikum möchte er das noch immer als Randsportart geltende Ringen vorstellen. Nicht nur, weil er auf viele weitere neue Ringkämpfer hofft, sondern auch, weil ihm und seiner Abteilung große Sorgen hinsichtlich des zukünftigen Trainingsplatzes plagen. So wurde die Halle des ehemaligen Sportparcs veräußert, Ende März müssen die Sportler mitsamt ihrer Ringkampfmatten gehen. Einen neuen Platz zu finden ist jedoch nicht einfach. Allein wegen der Matten. Zwei Stück gehören dem Verein, 10x10 Meter sind sie groß, Kostenfaktor pro Stück etwa 10000 Euro. „Wir haben unsere vor einem Jahr gebraucht bekommen von den Jugendeuropameisterschaften", erzählt der Abteilungsleiter Ringen beim TV Meppen, Dimitrij Gaas. Da allerdings das Auf- und Abbauen der Matten jeweils gut vierzig Minuten dauert, suchen er und seine Sportkameraden eher nach einer festen Unterkunft, in der nur die Ringer proben. „Eine alte Halle oder eine Scheune wäre schon gut", hofft er auf Unterstützung. Den Ausbau würden er, seine Kollegen und die Eltern der vielen Kinder übernehmen, weiß der Meppener. „Auch, damit Artur weiterhin mit ihren Kindern Sport treibt und sie trainiert", ist sein Vater überzeugt.





Für das ehrenamtliche Engagement wurde Artur Gaas nun für den Preis „Kleine Alltagshelden 2018" vorgeschlagen. Gesucht werden beim Wettbewerb – organisiert von den Freiwilligenagenturen und -zentren, den Familienzentren sowie dem Landkreis Emsland, dem EL-Kurier und der Meppener Tagespost – Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren, die sich im vergangenen Jahr in besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben oder ehrenamtlich aktiv sind. Für alle Teilnehmer gibt es etwas zu gewinnen. So unterstützen die Volksbanken Raiffeisenbanken im nördlichen Emsland und die AOK Emsland/Grafschaft Bentheim die Aktion.





Vorschläge können weiterhin eingereicht werden bei Matthias Engelken per E-Mail an m.engelken@noz.de oder unter Tel. 05931 940148 sowie bei den Freiwilligenzentren und Agenturen im Einzugsgebiet der Meppener Tagespost.