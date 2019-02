Schießversuche mit Großgerät wie dieser Haubitze werden auf der WTD 91 noch nicht wieder durchgeführt. Wann es soweit sein wird, ist derzeit offen. Foto: Tobias Böckermann

Meppen Die WTD 91 in Meppen geht schrittweise den Weg in Richtung Normalität: An diesem Mittwoch werden Mitarbeiter erste Schießversuche in sogenannten geschlossenen und gedeckten Stellungen durchführen.