Meppen. Noch immer läuft es nicht ganz rund bei der Abholung der gelben Säcke im Emsland. Immer wieder bleibt in Randgebieten der Wertstoffmüll liegen wie in Meppen-Groß Fullen. Und dass, obwohl die Anwohner ein großes Schild gebastelt hatten, das auf die gelben Säcke aufmerksam machen soll.

Eigentlich ging es für die Anwohner der Straße Am Feld in Meppen-Groß Fullen gut los mit der Sammlung der gelben Säcke durch die Entsorgungsfirma Remondis. Zwei Mal wurden sie pünktlich zum Abholtermin mitgenommen. Doch beim dritten Abfuhrtermin lief es schon nicht mehr rund, sagt Anwohner Hermann Bolmer. "Die sind Rückwärts mit dem Müllwagen unseren kleinen Weg hochgefahren, was überhaupt nicht nötig gewesen wäre, weil wir alle Säcke zentral an die Kreuzung stellen."

Zwar seien alle Säcke mitgenommen worden, doch einer sei wohl zerrissen beim Einladen, weswegen anschließend überall Verpackungsmüll an der Straße lag. Dies könne aber bei der Qualität der Säcke schon mal passieren, scherzt der 65-Jährige.



Schild gebastelt

Um den Mitarbeitern des Entsorgers die Arbeit zu erleichtern und ihnen ein erneutes Einfahren in den kleinen Weg zu ersparen, ergriff Bollmer die Initiative. Kurzerhand bastelte er ein Schild, auf dem in gut lesbarer Schrift stand, dass hier die gelben Säcke aus der Straße Am Feld abzuholen wären.

Keine Abholung mehr

Am 21. Februar wäre für Bolmer und seine Nachbarn der reguläre Abfuhrtermin gewesen. Doch seit dem ist dort kein Müllwagen mehr aufgetaucht. "Ich habe schon bei der Servicenummer von Remondis angerufen", schildert der Meppener. Ihm sei versprochen worden, dass man sich um sein Anliegen kümmere. Passiert ist aber bislang nichts. "Mir wurde versprochen, dass die Säcke abgeholt werden. So kann doch kein vernünftiges Unternehmen arbeiten."

Keine Probleme im Emsland bekannt

Auf Nachfrage beim Entsorger Remondis versprach der Pressesprecher, dass spätestens bis zum Mittwoch die gelben Säcke an der betroffenen Straße abgefahren werden würden. Insgesamt laufe die Abfuhr im Emsland aber mittlerweile reibungslos. Weitere Reklamationen seien nicht mehr bei der Servicenummer eingegangen. Alle Fälle aus der Vergangenheit seien abgearbeitet. Sollte es trotzdem noch zu Problemen bei der Sammlung der Wertstoffsäcke kommen, sollten sich die Betroffenen unbedingt melden. Man nehme jede Beschwerde ernst und sei um eine direkte Lösung bemüht.

Kontakt zu Remondis Servicenummer Verantwortlich für die Beschaffung, Ausgabemenge und Entsorgung der "gelben Wertstoffsäcke" ist die Remondis Kiel GmbH, Hamburg. Diese wurde vom Betreiber des Dualen Systems, der DSD GmbH, Köln, emslandweit mit der Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke beauftragt. Fragen und Meldungen rund um das Sammelsystem „Gelber Wertstoffsack“ werden unter der Servicenummer Tel. 0800-122 32 55 sowie per Mail an service.emsland@remondis.de entgegengenommen.