Meppen. „Jeder stirbt für sich allein“, heißt ein Theaterstück nach dem gleichnamigen Roman von Hans Fallada, das am 5. März um 20 Uhr im Theater Meppen gezeigt wird.

Werkmeister Otto Quangel und seine Frau Anna führen in Berlin ein ruhiges, unauffälliges Leben. Als jedoch ihr einziger Sohn 1940 an der Front fällt, beschließt Otto, etwas gegen das NS-Regime zu tun. Unterstützt von Anna schreibt er Postkarten mit regimekritischen Aufrufen und legt diese in Treppenhäusern der Stadt aus – immer in der Hoffnung, in den Köpfen seiner Mitmenschen etwas bewirken zu können.

Umgeben von überzeugten Nationalsozialisten, Karrieristen, Opportunisten, Kleinkriminellen und Menschen, die sich aus Angst vor Konsequenzen dem staatlichen Druck anpassen, ist dies ein ebenso riskantes wie wenig erfolgsversprechendes Unternehmen, denn die Karten werden gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Kommissar Escherich ermittelt

Kommissar Escherich übernimmt die Ermittlungen in diesem Fall, der sich als schwieriger als erwartet erweist. Gedrängt von seinem Vorgesetzten gerät Escherich immer mehr unter Druck. Er muss endlich Ergebnisse präsentieren …

Diese berührende, mehrfach verfilmte Geschichte um Widerstand, Angst und Verrat im Milieu der kleinen Leute ist jetzt in einer Bühnenfassung des Regisseurs Volkmar Kamm auch im Theater Meppen live zu sehen. Karten sind für 24 Euro bei der Theatergemeinde Meppen, der Tourist Information und allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen der Theatergemeinde erhältlich. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 05931 153 378 und im Internet unter www.theater-meppen.de.