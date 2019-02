Meppen. Die Alwin Otten GmbH stellt im Meppener Stadtteil Nödike einen öffentlichen Defibrillator zur Verfügung. Die lebensrettende Technologie ist ab sofort im Ladenlokal an der Industriestraße fest installiert.

„Bei einem plötzlichen Herzstillstand zählt jede Sekunde, deshalb ist eine sofortige Behandlung entscheidend“, begründet Inge Otten die Anschaffung des Defibrillators. Sollte es zu einem solchen Fall bei einer Person kommen, funktioniert der Defibrillator als Schockgeber, der durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden kann. „Aus diesem Grund sind öffentlich zugängliche Defibrillatoren so wichtig“, erklärt Inge Otten weiter.

Die lebensrettende Technologie befindet sich im Ladenlokal an der Industriestraße direkt neben der Eingangstür. „Bewusst wurde dieses Modell ausgewählt, da es leicht in der Handhabung ist und Anwendungsfehler nahezu ausschließt“, sagt Otten. Durch gezielte akustische Anweisungen und Befehle auf einem Bildschirm wird die genaue Anwendung in einem solchen Notfall erklärt und unterstützt die eingreifenden Personen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

„Zusätzlich wurden unsere Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz geschult, sodass es im Ernstfall reibungslos ablaufen kann“, sagt Otten. Ebenfalls ist das Gerät im sogenannten „ Defi-Kataster “ verzeichnet, in welchem Nothelfer das nächstgelegene Gerät in kurzer Zeit online und über das Handy finden können.